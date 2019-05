Německý snímek Rocca mění svět o dívce, která se snaží změnit svět, je nejúspěšnějším snímkem letošního 59. ročníku zlínského filmového festivalu pro děti a mládež. Film režírovala Katja Benrathová, získal zvláštní cenu odborné poroty pro hraný film, zvláštní cenu ekumenické poroty, cenu dětské poroty i diváckou cenu. Ceny festivalu se předávaly dnes při závěrečném galavečeru ve zlínském kongresovém centru.

Karel Gott na zlínském festivalu | Foto: ČTK/Glück Dalibor

"Rocca je příklad vynikajícího filmu pro děti i celou rodinu, každý z diváků si tam najde to své, děti to moc bavilo. Bylo tam nějaké morální poselství, kdy se čistá holka objeví ve skupině dětí, které jsou už určitým způsobem zkažené a snaží se to napravit a změnit svět," uvedla umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová.