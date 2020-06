Zpráva o záchraně mrtvého. To je nový film Václava Kadrnky, držitele Křišťálového glóbu za film Křižáček, který oslavil koncem května poslední klapku. Snímek, který spoluautor scénáře a režisér chystal tři roky, začal točit před pandemií, po nucené pauze se ale podařilo jej dokončit.

Z natáčení filmu Václava Kadrnky | Foto: Martin Řepka

K příběhu inspirovala Kadrnku vlastní zkušenost: „Mého tatínka postihla před několika lety mozková mrtvice, byl v kómatu a my se ho s mámou snažili probrat. Trávili jsme u něj několik hodin denně, mluvili na něj a on opravdu začal za několik dní otevírat oči a reagovat. Neuvěřitelné bylo, že si pamatoval všechno, co jsme mu říkali. Chci ve filmu mimo jiné ukázat, že se člověk nemá nikdy vzdávat a že i zdánlivě nesmyslné věci smysl mají.“