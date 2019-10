Znát ho bylo lepší než jakýkoli film. Vladimír Menšík by oslavil devadesátku

Když přijel za rodinou do Ivančic, ten večer se nespalo. „Znal jsem ho osobně opravdu dobře. A to je lepší než jakýkoliv film,“ vzpomíná Antonín Ambrozek z Ivančic na Vladimíra Menšíka. Slavný herec by se ve středu dožil devadesáti let. Rodné město si slavného rodáka letos připomíná promítáním v kině a dvěma pohlednicemi.

Vladimír Menšík v osmdesátých letech. | Foto: Archiv