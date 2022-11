Když se před čtyřmi lety objevili v Praze, způsobili velký poprask. Dvojčata Tomáš a Daniel Gärtnerovi si podmanili O2 arenu. Na jejich zápasy chodilo okolo 6,5 tisíce diváků a pozornost si užívali. Tehdy Austrálie obsadila dvanácté místo a byla příjemným překvapením šampionátu. Do deseti let se chtěli dostat mezi nejlepší, pandemie covidu ale jejich plány zhatila.

Tomáš Gärtner v akci.Zdroj: IFFV Austrálii způsobil velké potíže a mj. zapříčinil, že loni v Helsinkách tato země chyběla, protože nemohla vycestovat. „Jsme strašně rádi, že můžeme být zpátky. Atmosféra tady je vynikající. Milujeme to tu,“ řekl Tomáš Gärtner. „V době epidemie v Sydney florbal úplně zanikl. S bráchou jsme prakticky dva roky vůbec nehráli. Před tímto mistrovstvím jsme se rozhodli jet do Česka. Hrát v superlize za Královské Vinohrady nám snad pomáhá a doufám, že tu něco uhrajeme,“ přál si jeho bratr David.

Původní plán byl stejně jako před čtyřmi lety proklouznout do osmifinále a tam zabojovat o co nejlepší umístění a ideálně být nejlepším mimo evropským státem. Už ve skupině D jim ale Dánsko s Polskem vystavilo stopku a tak nejlepším celkem mimo starý kontinent bude nadále Kanada. „Týmy z Evropy mají výhodu, že se jedná o poměrně malé země a hráči se můžou sejít a zahrát si, což v Austrálii nejde. Jedna půlka je z Perthu, druhá třeba z Melbourne a prostě se nesejdeme. Chemie je tak logicky lepší u evropských týmů,“ popisoval David Gärtner.

David Gärtner v akci.Zdroj: IFFSpolečně s bratrem se ale starají o růst florbalu, když trénují mládež, organizují turnaje. „Pomáháme dost. Snažíme se, co to jde,“ uvedl Tomáš Gartner. Florbal nemá v Austrálii takový boom, jaký byl například v Česku po roce 2008, nicméně zájem o něj na druhé straně planety roste. „Vypadá to, že by tam florbal mohl být za pár let na dobré úrovni. V Melbourne a v Sydney je to po covidu mrtvé. Snad se vrátí zpátky. Je těžké najít lidi, kteří tomu obětují čas a budou pořádat turnaje,“ přiblížil David Gärtner.

Dvojčata se narodila 7. dubna. Jejich čísla na dresech 47 (Tomáš) a 74 (David) odkazují na jejich datum narození. Do Austrálie se dostali díky otci, který tam odcestoval kvůli práci, a už je považují za Austrálany. Na druhé straně planety mají rodiče a sestru, doma v Česku zase babičku, která se na ně přišla podívat na MS v Praze, v plánu bylo, že by se přijela podívat i do Curychu a Winterthuru, nakonec z toho ale sešlo.