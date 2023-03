/ROZHOVOR/ Se svojí famózní fintou à la Mikael Granlund suverénně ovládl hlasování čtenářů Deníku o nejhezčí gól osmifinále play-ff florbalové Livesport Superligy. Teprve sedmnáctiletý talent ostravského FBC Lukáš Pobořil má za sebou premiérovou sezonu mezi domácí elitou, radost z výstavní trefy však přebilo zklamání z týmového neúspěchu. „Byl to pro nás šok, se kterým nikdo nepočítal,“ přiznal v rozhovoru mladý útočník.

Lukáš Pobořil z ostravského FBC ovládl anketu o nejhezčí gól osmifinále play-off. | Foto: se souhlasem klubu FBC Ostrava

Sedmnáctiletý Pobořil předvedl kulišárnu, která se podobala Granlundově fintě z hokejového mistrovství světa v Bratislavě před dvanácti lety.

Byl to nejhezčí gól v dosavadní kariéře, nebo takové kousky dáváte pravidelně?

Tím, že superligu hraji teprve prvním rokem, tak na té nejvyšší úrovni to byl rozhodně jeden z těch nejpovedenějších. Ale máte pravdu, když nad tím tak přemýšlím, možná bych ho skutečně označil za ten úplně nejhezčí.

Měl jste tuto parádičku vyhlédnutou už déle, nebo to bylo v tu chvíli spontánní zakončení?

Nedá se říct, že bych to nějakým způsobem pravidelně piloval na trénincích, ale již dříve v mládežnických soutěžích se mi pár takových branek podařilo vstřelit. Takže jsem si v ten daný moment věřil, že budu úspěšný. Ale rozhodně to bylo spíše spontánní, k balónku jsem se v podstatě dostal čirou náhodou po chybě soupeře a když mě brankář vytlačil až za branku, tak mě napadla tato finta.

Kde jste čerpal inspiraci? Napadla mě hned jistá paralela s hokejem.

Ta se nabízí, ale nejsem úplně velkým fanouškem ledního hokeje. Když jsou nějaké velké akce, ať už je to mistrovství světa nebo třeba play-off NHL, tak se samozřejmě rád podívám, ale že bych byl přímo aktivním sledovatelem, to se také říct nedá. Jak říkám, tohle už jsem měl naučené z dřívějška.

Útočník Lukáš Pobořil na rozhovoru před kamerami České televize.Zdroj: se souhlasem klubu FBC Ostrava

Máte nějaký svůj vzor, který vás v kariéře žene kupředu?

Těžká otázka. Když jsem byl menší, tak jsem měl snad jako každý vyrůstající kluk své idoly. U mě to byly legendy jak z florbalového, tak i obecně sportovního prostředí. Ale nikoho konkrétního momentálně nemám. Snažím se pořád jet ve své linii a spíše sbírám inspirace všude okolo sebe.

Sledoval jste anketu Deníku o nejhezčí gól osmifinále, nepsali vám třeba známí, že jste najednou hvězdou internetu?

Dozvěděl jsem se o tom okamžitě, jelikož na to přišli spolužáci ve škole. (smích) Od nich vím, že mi nějaké hlasy posílali. Pak jsme to probírali s klukama v šatně a samozřejmě mě podpořila i moje rodina. Takže ano, poté už jsem byl v obraze a věděl jsem, že jsem něčeho takového součástí.

Nakonec však radost z pěkného gólu přebilo zklamání z brzkého konce v play-off, viďte?

Máte pravdu. Po prvním domácím utkání, které jsme dotáhli do vítězného konce a získali první bod v sérii, jsme najednou všichni začali mít pocit, že už by to mohlo jít samo. Nicméně postupně jsme se přesvědčili o úplném opaku. Pro celý tým to i proto bylo obrovské zklamání a šok, se kterým u nás nikdo nepočítal.

Už jste měl čas někde v soukromí popřemýšlet o tom, co vedlo k neúspěšné osmifinálové sérii s Královskými Vinohrady?

Zatím ještě ne. Hned po posledním utkání jsem se snažil co nejrychleji hodit celou sérii za hlavu, jelikož mě ještě čekalo play-off v juniorské extralize. Takže zatím na to čas nebyl, chtěl jsem jít pomoct klukům s čistou hlavou a nemyslet na náš neúspěch v osmifinále.

Z osobního hlediska to však byl velice povedený první ročník mezi mužskou elitou. Souhlasíte?

Snažím se být na sebe kritický, takže tuhle sezonu rozhodně nebudu hodnotit kladně. Samozřejmě se mi povedlo nasbírat nějaké kanadské body, ale když se za celým ročníkem zpětně ohlédnu, mohlo to být z mé strany mnohem lepší. Jsem přesvědčený, že dokážu předvádět kvalitnější výkony. Na to se budu chtít zaměřit v příští sezoně.

Takže plány na následující rok jsou nadále spojeny s ostravským FBC?

Zatím ano. Za chvíli nás s týmem čeká příprava na další sezonu, tu individuální už jsem navíc před nedávnem odstartoval. Stále studuji střední školu, takže zatím jsem nad žádnou jinou variantou nepřemýšlel. Uvidíme, kam mě to zavede po maturitě. Ale rozhodně se nechci spokojit pouze s domácí superligou, rád bych si jednou zahrál i v zahraničí.

Jaká země by vás lákala nejvíce?

Vždycky jsem to měl nastavené tak, že florbal byl na stejné rovině se studiem. I proto bych si případně dokázal představit nějakou zahraniční stáž už nyní v průběhu střední školy. Ale kdybych si mohl vybrat, tak velice sympatické mi přijde Finsko. Líbí se mi, jakým způsobem tam vychovávají hráče, stejně tak mě baví i atmosféra, kterou vytváří tamější fanoušci.