Michaela Mlejnková (26 let)

MS florbalistek v Uppsale - Česko - Polsko. Michaela Mlejnková uklidnila český tým brankou na 3:2.Zdroj: Foto: Martin Flousek/ Český florbal

Odchovankyně: FBC Liberec

Současný klub: FBC Ostrava

Co vás nejvíc baví mimo florbalu? Ráda chodím na hory, jezdím na kolečkových bruslích nebo si zahraji jiný sport

U čeho relaxujete? Nejradši u nějakého dobrého filmu nebo seriálu, někdy si i ráda přečtu knížku

Co nejraději vaříte? Obecně mě vaření celkem baví, takže v podstatě cokoliv a někdy i ráda něco upeču

Co vy a sociální sítě, kolik hodin denně? Záleží, jak moc volného času je, ale tak dvě hodiny denně

Jakou nejraději posloucháte hudbu? Nemám úplně oblíbenou skupinu nebo styl hudby, poslouchám to, co se mi líbí

Když televize, tak co nejraději? Nejradši nějaký český seriál, případně nějaká televizní soutěž

Co čtete nejraději? Nejraději mám detektivky

Nakupujete raději módu, parfumerii, nebo dobré jídlo? -

Pracujete, studujete? Kde a baví vás to? Momentálně mě čeká nástup do nového zaměstnání, bude to hlavně administrativní práce, ale myslím, že mě to bavit bude.

Dovedete si představit život bez florbalu, až skončíte kariéru? Momentálně si to představit asi nedokážu, vzhledem k tomu, jak moc zajetý režim v tom mám, ale sama jsem zvědavá, jak život bez florbalu bude vypadat