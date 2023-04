Superfinále. Pro florbalové nadšence v zaplněné O2 areně zřejmě největší zážitek v roce, pro poražený celek na hrací ploše však povětšinou nevděčných šedesát minut boje, který vám nemilosrdně ukradne veškeré sny o mistrovském titulu. Něco podobného si v loňské sezoně prožil střešovický Tatran, jenž po velice solidní jízdě klopýtl až v přímé bitvě o zlato. Rok se s rokem sešel a hladoví Pražané jsou zpátky.

Florbalisté Střešovic se opět po roce vrací do O2 areny na superfinálový duel. | Foto: se souhlasem klubu Tatran Střešovice

Na loňské superfinále by ve Střešovicích nejraději úplně zapomněli. Není divu. Takticky výrazně svázané utkání proti Mladé Boleslavi příliš nenadchlo ani v ochozech libeňské O2 areny, šťastnější však byli nakonec Středočeši, kteří vyválčili těsné vítězství 2:1 po prodloužení.

Sen o prvním titulu po sedmi letech čekání se definitivně rozplynul. Tatran měl přitom za sebou velice sympatické počínání v domácí nejvyšší soutěži a pomyslnou třešničku na dort tomu chtěl položit právě na tradičním vyvrcholení sezony v podobě superfinále. Tehdy ještě nezkušený výběr plný mladých nadějí ovšem nezvládl tíhu okamžiku a zlatý vavřín tak (opět) putoval do města automobilů.

Návrat florbalu k finálovým sériím? Smysl dává, ale Superfinále přináší prestiž

„Minulý rok jsme byli hodně vystrašení. Nevstoupili jsme do utkání vůbec dobře a nebyli jsme připraveni na tak velkou halu a publikum,“ přiznal v rozhovoru pro Český florbal útočník Tatranu David Šimek. „Rozhodl také fakt, že to bylo pro téměř celou kabinu úplně první superfinále v kariéře. A na hřišti to bylo znát,“ řekl pro Deník ofenzivní lídr Marek Beneš.

Úkol jako Kozinovo proroctví

Tlustá čára a rychle zpátky do práce. V táboře historicky nejúspěšnějšího domácího klubu se po smolném závěru loňské superligové sezony příliš nepanikařilo, nicméně i přesto zněl úkol do té nadcházející naprosto jasně. Do roka a do dne. Podobně jako památné Kozinovo proroctví z konce 17. století.

O tom, že Střešovice budou i v aktuálním ročníku Livesport Superligy plnit roli jednoho z hlavních adeptů na mistrovský titul, bylo celkem pochopitelně již dopředu jasno. Nicméně takhle suverénní vystoupení svěřenců trenérského dua Milan Fridrich-Luděk Beneš muselo malinko překvapit snad úplně každého.

Historický rekord pro Tatran. Základní část superligy opanoval bez ztráty bodu

„Je to výsledek několikaleté tvrdé práce. Těch důvodů, proč jsme úspěšní, je mnoho. Hlavní příčiny ovšem vidím ve vhodném týmovém naladění i v tom, co kluci florbalu obětují. A pak také, že velká část týmu je již několik let spolu a naučila se pracovat tak, aby byla úspěšná,“ prozradil před nedávnem hlavní kouč a bývalá hráčská legenda Tatranu Milan Fridrich.

Tatran prošel celou základní částí bez ztráty jediného bodu a zároveň tak stanovil nový historický rekord, který už se na domácích palubovkách bude překonávat jen velmi těžko. Rozjetou posádku Pražanů se pak nepodařilo zastavit ani v play off, kde se o obrovské síle červenočerných mimo jiné přesvědčili i obhájci mistrovského titulu z Mladé Boleslavi.

Motivace to změnit je obrovská, míní Fridrich

Lídr probíhající sezony se tak přes náročnou semifinálovou sérii prokousal až do vysněného superfinále, kde letos změří síly s Vítkovicemi. Soupeřem, se kterým má vzájemnou bilanci z přímých bitev o zlaté medaile 1:1. „Už před začátkem soutěže jsem je viděl v superfinále. Mají svůj styl, v řadě aspektů a principů hry jsou na podobné bázi jako my. Bude to porovnání, kdo to nyní zvládne lépe,“ myslí si lodivod střešovické střídačky.

V základní části si florbalisté Tatranu poradili s Ostravany v obou případech, zároveň se také oživily příjemné vzpomínky na loňské semifinále, které ovládli jednoznačně 4:1 na zápasy. „Je pravdou, že vzájemné duely nám aktuálně hrají do karet, nicméně superfinále je o jediném utkání, v němž může uspět opravdu kdokoliv,“ dodal kanonýr Marek Beneš.

Ostravské derby i druhá šance Tatranu. Florbal čeká tradiční show v O2 areně

Šestnáct mistrovských titulů už se nějaký ten pátek blýská ve vitríně střešovického klubu. Šance na návrat zlaté éry se sice před rokem rozplynula, již v neděli se ale vrátí zpět na hrací plochu libeňské O2 areny. „Motivace to letos změnit je skutečně velká,“ zakončil hlavní trenér.

Superfinálový duel o šampiona mužské Livesport Superligy startuje v 17 hodin.