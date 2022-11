„Přesilovek bylo hodně. Pořád jsme vylučovaní. V první třetině jsme měli dvě oslabení. Tohle musíme zlepšovat. Určitě jsme se v nich posunuli. Ve hře pět na pět jsme byli lepší. Musíme zůstat bez vyloučení a hrát naší hru. Tam už jsme ve fázi, že dokážeme Švédy přehrávat,“ mínil hlavní kouč národního týmu Jaroslav Berka.

Český tým nezlomil ani gól na 2:0 z hole Nordgrena, naopak ho nakopl, protože začal mít postupně navrch. Tokoš a Besta v rychlém sledu srovnali a od té doby se hrál vyrovnaný zápas, ve kterém začali mít Češi postupně navrch. Branková konstrukce totiž pomohla i švédskému gólmanovi Hedlundovi. Po ráně Langera.

Svěřenci Jaroslava Berky dokonali obrat ve 48. minutě. K dispozici totiž dostali netradiční přesilovku čtyř proti třem a kapitán Němeček se trefil přesně do horního růžku. Češi ale v závěru doplatili na nedisciplinovanost na turnaji a Galante-Carlström zařídil konečné srovnání. „Je to skupina. Nakonec jsme druzí. Potřebujeme ji ukončit, posunout se dál. Teď budeme mít tři dny volna a pak začíná play-off. Máme, co jsme chtěli, přímý postup do čtvrtfinále. To je hlavní,“ uvedl Berka.

Stav 3:3 zůstal i po hře bez brankáře českého týmu, který tak skončil ve skupině B na druhém místě „Jsem trošku v emocích, protože jsme měli v závěru velký tlak. Chtěli jsme si jít pro vítězství, udělali jsme všechno možné. Vzali jsme time-out, šli jsme do šesti. Viselo to tam na vlásku. Předvedli jsme, že jsme se zvedali od první třetiny, ve třetí jsme už kontrolovali balón a pozitivní je, že můžeme být ještě lepší,“ uzavřel hlavní kouč národního týmu. Jeho svěřenci nyní budou vyhlížet soupeře ve čtvrtfinále, které odehrají v Curychu v pátek odpoledne od 15 hodin.

Švédsko – Česko 3:3 (1:0, 1:2, 1:1)



Branky a nahrávky: 15. Galante-Carlström (Johansson), 26. Nordgren (Sankell), 55. Galante-Carlström (Johansson) – 31. Tokoš (Jendrišák), 33. Besta (Tokoš), 48. Němeček (Beneš). Vyloučení: 4:4. Využití: 2:1. Rozhodčí: Zurbuchenová, Wehingerová (Švýcarsko). Diváci: 1094.

Švédsko: Hedlund – Nilsberth, Gustafsson, Enström, Johansson, Backby, Persson, Ramirez – Sjögren, Ahrén, Nilsson - Lundmark, Samuelsson, Galante-Carlström - Sankell, Nordgren, Haglund – Holmgren, Malmström.

Česko: Bauer – Němeček (C), Hemerka, Rýpar, Punčochář, Šindler, Kisugite, Gruber – Havlas, Langer, Marek Beneš – Krbec, Forman, Delong – Besta, Jendrišák, Tokoš – Ondrušek, Kreysa.