Slováci ovládli z devíti odehraných zápasů doposud pouze jediný, ten poslední v kvalifikaci. V pátečním duelu ale budou opět outsidery. Oba tábory si uvědomují, že klíč k překvapení turnaje vede přes kvalitní defenzivu našich východních sousedů. „Bude proti nám stát kvalitní tým, který má silnou strukturu směrem do útoku a výrazné individuality. Na to si budeme muset dát pozor,” upozorňuje Berka.

„Pokud se nám podaří aspoň částečně Čechy dostat na nějaký distanc defenzivní hrou, tak tam máme šanci, což se nám upřímně zatím na turnaji nedaří. Už se jedná o play off zápasy, může se stát cokoliv. Nachystáme si tam nějaké věci a zkusíme překvapit,“ říká trenér slovenského národního týmu Radomír Mrázek, který už roky pracuje pro Český florbal jako metodik a vzdělává nové trenéry.

Prestižní souboj se odehraje nejen na lavičce, ale také na hřišti. Spousta slovenských hráčů působí v české superlize a řad z nich byla i na jarní kvalifikaci, kde se podařilo Slovákům poprvé v historii zvítězit nad Českem. „Může to hrát roli v tom, že si v hlavě můžeme říct ano, máme na to, můžeme vyhrát. Zase si ale přiznejme, že se hrál úplně jiný formát. Složení týmů tam bylo jiné. Češi jsou o hodně zkušenější hráči. Čtvrtfinále bude zase od nuly, spíš bych řekl od minus jedna pro nás. Vzít si to tak, že musíme zabrat o hodně víc než v zápasech ve skupině,“ podotýká Michal Pažák, který hrával ve Spartě a nyní působí ve Vítkovicích.