Florbalistky slaví bronz z MS. V klíčové bitvě konečně přetlačily Švýcarky

ČTK

Dlouhých dvanáct let čekaly české florbalistky na druhou medaili z mistrovství světa. Dočkaly se až letos v Singapuru. V rozhodujícím duelu o bronz porazily Švýcarsko těsně 5:4 a mohly vypuknout bronzové oslavy. Cíl, se kterým odlétaly do Asie, byl splněn. Naopak Švýcarky končí bez cenného kovu poprvé po dvanácti let.

České florbalistky slaví bronz na MS | Foto: se svolením Českého florbalu