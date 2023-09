Nová florbalová sezona klepe na dveře. Velkou novinkou nadcházejícího ročníku je rozšíření Poháru mistrů. Fanoušci si také mohou těšit na vysílání živých přenosů nejen v televizi, ale i na nové placené videoplatformě, která přinese exkluzivní obsah.

Česká republika - Švédsko 4:3 sn. Euro Floorball Tour 2023 v Ústí nad Labem. | Foto: Martin FLOUSEK / www.ceskyflorbal.cz

Český florbal má na co navazovat. Uplynulá sezona totiž patří historicky mezi ty nejúspěšnější. Juniorkám se povedlo dosáhnout na historické stříbro na světovém šampionátu v Polsku, na což poté navázali muži, kteří vybojovali na mistrovství světa ve Švýcarsku také druhé místo. Vrcholem ligového ročníku bylo již jedenácté superfinále, které překonalo všechny dosavadní divácké rekordy. Na ženský duel přišlo do O2 areny přes deset tisíc fanoušků, mužské superfinále navštívilo více než 12 500 diváků.

Nejvyšší mužská florbalová soutěž začne svou 31. sezonu. V Livesport Superlize došlo k jedné změně. Sestupující Panthers Otrokovice nahradil pražský Butchis, jenž se stane už 42. celkem, který si zahraje v superlize. Hned v prvním kole jej čeká výjezd k vicemistrovi z Vítkovic.

Úvodní duel proběhne v pátek 8. září, kdy se spolu potkají dva účastníci aktuálního ročníku Poháru mistrů. Úřadující mistr ze Střešovic přivítá na svém hřišti pohárového vítěze Bohemians. Reprízu posledního BigBoard Superfinále mezi Tatranem a Vítkovicemi uvidí fanoušci 19. listopadu.

Účastníky BigBoard Superfinále 2024 poznáme nejpozději v neděli 7. dubna. Vrchol sezony v pražské O2 areně bude na programu 14. dubna.

Inovace projektu videorozhodčí

Několika změn doznal také projekt videorozhodčího. Po zkušenostech z uplynulého play-off nově nebude možnost vetovat při technické schůzce používání trenérské výzvy. Rozhodčí navíc mohou kromě oficiálních záběrů z přenosu či videosystému využít i záběrů z dalších kamer, které jsou v hale a z nichž dokáže pořadatelský oddíl přenést signál ke stolku. Pokud si střídačka vyžádá trenérskou výzvu, bude nově potrestána dvěma minutami i v případě, že budou záběry neprůkazné. Dosud byl menší trest udělován pouze v případě, že rozhodčí při přezkoumání videa jednoznačně potvrdili svůj původní verdikt.

Nejvyšší ženská soutěž se v ročníku 2023/24 odehraje s jedenácti účastníky a jako obhajující mistryně do ní vstoupí hráčky Vítkovic. Na každý tým tak v jednom kole čeká pauza. Premiérovou účast v nejvyšší ženské florbalové lize absolvují celky Třince a Znojma. Po roční odmlce se vrátily mezi elitu Židenice.

Úvodní duel bude na programu v pátek 8. září. FBC Ostrava v něm vyzve brněnské Bulldogs a půjde hned o velmi zajímavé klání. V sobotu se proti sobě postaví dva nováčci – Židenice a Znojmo. Třinec při své premiéře přivítá v neděli Bohemians. Reprízu posledního superfinále mezi oběma ostravskými celky uvidí diváci 4. listopadu v ČPP Aréně.

Obsazení BigBoard Superfinále 2024 poznáme stejně jako u Livesport Superligy nejpozději v neděli 7. dubna, šampionky v superfinále o týden později.

Pohár mistrů v nové podobě

Velkou novinkou v nové sezoně je rozšíření Poháru mistrů. Mezinárodní florbalová federace (IFF) postupuje podle předem stanoveného harmonogramu, jehož cílem je výrazné rozšíření elitní mezinárodní klubové soutěže. V první fázi se do projektu zapojují dva celky ze čtyř nejlepších soutěží světa. Právo startovat v Champions Cupu tak dostal kromě mistra také vítěz v poháru.

Česko tak příští týden budou reprezentovat nejen vítězové nejvyšších soutěží Tatran Střešovice za Livesport Superligu a 1. SC Vítkovice, které ovládly Extraligu žen, ale v mužském pavouku také vítěz poháru Bohemians a v ženském Ostrava, jež sice skončila druhá v extralize, ale právo účasti získala díky tomu, že rytířky kromě nejvyšší soutěže ovládly i pohár.

Zásadní změnou je, že čtvrtfinále a semifinále se odehrají stylem doma-venku a čeští fanoušci se tak mohou těšit na elitní mezinárodní duely. V první fázi se spolu potkávají celky v rámci konferencí, české celky se v jižní konferenci potkají s týmy ze Švýcarska.

Živé přenosy

Český florbal vstupuje do sezony s novinkou ve vysílání florbalových utkání. Už v průběhu srpna byla spuštěna videoplatforma ceskyflorbal.tv, která si prožila ostrý test během prvních pohárových zápasů a turnaje Euro Floorball Tour. Platformu provozuje Český florbal ve spolupráci se švédskou společností Stay Live. Fanoušci na ní najdou veškerý obsah z elitního florbalu – přímé přenosy, záznamy, sestřihy, rozhovory po utkání a bonusový obsah, který doručuje nejen Český florbal, ale skrze vlastní kanály i kluby. Platforma je zpoplatněna, část obsahu však zůstane fanouškům přístupná i za pouhou registraci.

„Máme za sebou úvodní zkušební týdny, během kterých jsme vyladili první, řekněme, porodní bolístky. Aktuálně máme už i první stovky předplatitelů. Větší nárůst počítáme, že přijde se startem nejvyšších soutěží, které jsou logicky nejsledovanější. Jak již bylo několikrát řečeno, je to pro nás velká výzva, se kterou se musíme popasovat. Nicméně už turnaj EFT v Ústí nad Labem přinesl dobré výsledky a ukázal nám potenciál rodícího se produktu. Věříme, že lidé si najdou cestu i k placenému obsahu a podpoří tak především snahu samotných klubů o to, aby jim přinášely co nejlepší zážitek i z pohodlí domova,“ říká prezident Českého florbalu Daniel Novák.

Novinkou budou přenosy z neelitních a mládežnických soutěží, které budou produkovány speciálními primárně automatickými kamerami. „Diváci se samozřejmě mohou těšit nejen na kvalitní ligový florbal, ale také na přenosy z blížícího se MS žen v Singapuru,“ vysvětluje prezident Českého florbalu.