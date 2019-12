Jedinou remízu a jednu porážku v prodloužení uhrály v historii české florbalistky proti nejlepšímu týmu světa. Právě těsná prohra 3:4 v nastavení při nedávném zápase Euro Floorbal Tour dávala Češkám přece jen lepší vyhlídky, ale během necelých dvou a půl minut první části se naděje rozplynuly. Švédky daly tři branky (jednu z trestného střílení), v zápase i nadále dominovaly a střílely pěkné góly.

Českou radost obstarala hned v prostředním dějství Natálie Martináková, která hned dvakrát překonala brankářku Hillovou a postarala se i vylepšení hrozivě narůstajícího skóre. Druhá část se Češkám povedla celkově nejlépe, Ratajová nastřelila v oslabení břevno. Po úspěšné akci ale vždy přišla hrubá chyba a gól v síti bezmocné brankářky Christianové. Vládla hlavně Moa Gustafssonová, autorka hattricku.

Smutná končila naopak kapitánka české reprezentace Eliška Krupnová, která hrála jubilejní stý zápas a ještě proti zemi, kde už roky nastupuje za klub Pixbo Wallenstam. V poslední minutě však v obrovské šanci zbytečně přihrávala…

"Takhle jsme si to nikdo nepředstavovali a jsme zklamané, naštvané – všechno dohromady. I za nepříznivého stavu jsme chtěly hrát, ale Švédky nás hned od začátku trestaly za každou naší chybu. To jim dodalo klid a nás to naopak srazilo. Pak už se těžko švédský brankostroj zastavuje, takové chyby si prostě nemůžeme dovolit," řekla po utkání zklamaná vůdkyně týmu Eliška Krupnová.

Švédsko – Česko 10:2 (4:0, 4:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 34. Martináková (Kapcová), 35. Martináková (Mlejnková) – 5. Gustafssonová (Tschopová), 5. Wibronová (TS), 7. Hultgrenová (Wijková), 16. Steenová, 26. Bobergová (Fjellstedtová), 29. Gustafssonová (Wijková), 35. Aggestalová (Joelssonová), 36. Hultgrenová (Wijková), 44. Gustafssonová (Wijková), 45. Steenová.