Český lev začal na břehu neuchatelského jezera skutečně nervózně, ale tentokrát se s Lotyškami, s nimiž začíná světové akce pravidelně, netrápil jako na předešlém mistrovství v Bratislavě. Úvodní šance totiž Lotyšky řešily špatně a pak během třiatřiceti vteřin nepokryly gólové rány Krupnové a Bočanové. Češky ovládly hru, brzy přidaly další dvě branky, ale ve zbytku třetině měly čtyři čisté šance soupeřky. Christianová však chytala úžasně a na druhé straně Krupnová svým sedmdesátým gólem v reprezentační kariéře zvýšila na 5:0.

Ve druhé třetině sahala forvardka švédského Pixba i po hattricku, ale brankářka Višněvská byla proti. Češky už se prosazovaly přes zlepšenou obranu Lotyšek ztuha, přesto v posední minutě dvakrát udeřily Kapcovou a Ratajovou – čtyři vteřiny před koncem.

Favoritky v klidu navyšovaly skóre také v posledním dějství. Radost mu překazily Ankudinová, která obrala Christianovou o čisté konto. Skórovala také Matisoneová. Česká gólmanka si ale udělala radost vychytaným trestným střílením Garbareové.

Na druhé straně se pálilo ostrými hned pětkrát, branku v zápase vstřelilo hned deset českých hráček! Nejplodnější byla v bodování Denisa Ratajová (3+3). A byla spokojená. "Bylo to lepší než minule proti Lotyšsku v Bratislavě. Měli jsme to možná všechny trochu v hlavě, takže je super, že jsme dokázaly dát rychlé góly. Musím ale říct, že jsme jim docela dost dovolily – chodily tři na jednu nebo do rychlých protiútoků. Jana Christianová nás moc podržela," chválila Ratajová brankářku českého týmu.

Její kolegyně z útoku Eliška Krupnová varovala před chybami v obraně. "Dát na na začátku gól je vždycky uklidňující i proti takovému soupeři v prvním zápase. Myslím, že jsme po nějakých třech čtyřech gólech nechci říct, že jsme usnuly na vavřínech nebo přestaly hrát, ale energie šla dolů, začaly jsme dělat špatná rozhodnutí a věci se špatnou kvalitou," mínila Krupnová.



Lotyšsko - Česká republika 2:14 (0:5, 0:2, 2:7).

Branky a nahrávky: 3. Krupnová (Ratajová), 4. A. Bočanová (Plášková), 6. Urbánková (Ratajová), 8. Krupnová (Ratajová), 15. Martináková (Hanzlíková), 40. Kapcová (Hanzlíková), 40. Jiráková (Krupnová), 44. Ratajová (Urbánková), 44. Hanzlíková (Martináková), 46. Paloncyová (Řepková), 51. Řepková (A. Bočanová), 57. Jiráková (Ratajová), 60. Ratajová (Krupnová), 60. Řepková (Šupáková) - 43. Ankudinová (Vancaneová), 59. Matisoneová. Rozhodčí: Kirjonen, Sirkka (oba Fin.). Vyloučení: 0:2. Využití: 1:0. Diváci: 1371.

Česko: Christianová – Beránková, Jiráková, Šupáková, Paloncyová, Koníčková, Kotzurová, Frantíková – Ratajová, Urbánková, Krupnová – Plášková, Tožičková, Řepková – Mlejnková, Martináková, Hanzlíková – Kapcová, Bočanová.