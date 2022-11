Velkým tématem zápasu bylo, jak se domácí tým popere s ohromným tlakem a podporou fanoušků ve SwissLife Areně. „Věděli jsme, že vstup do utkání bude trošku kostrbatý. Oni (Švýcaři) měli hodně síly, ale nějakým způsobem jsme pracovali s tím, že když se dostaneme do naší hry, tak je roztrháme,“ uvedl trenér Jaroslav Berka. Pro jeho svěřence bylo důležité, že dokázali ještě do přestávky otočit skóre ve svůj prospěch.

Domácí navíc po přestávce vyměnili gólmana. Pascala Meiera vystřídal Eder. Toho hned po 31 vteřinách prostřelil Langer a Češi se dostali do laufu, který vyústil v pětigólové vedení 7:2. „Tušili jsme, že bychom mohli vyhrát i větším rozdílem, pokud se nám podaří do toho dostat, což se nám podařilo. Po dvou třetinách nebylo už skoro o co hrát,“ liboval si reprezentační kouč.

Češi komplikace nepřipustili

Švýcarům dal ještě naději Mendelin, ale oproti Neuchatelu v roce 2019 se v případě mužů na rozdíl od žen žádný kolaps českého týmu nekonal. Naopak. Poctivá obrana s precizním Bauerem v bráně odmítla veškeré komplikace a pohlídala si závěr. Domácí tým se už dvanáct minut před koncem základní hrací doby odhodlal ke hře bez brankáře, kterou ihned potrestal Tokoš a prakticky dal stvrzenku na český postup. Na něj pak navázali ještě Marek Beneš s Tokošem.

Výhra 11:3 je největší v historii v soubojích se Švýcarskem na mistrovství světa. Tečku za zápasem navíc udělalo chycené trestné střílení Martina Beneše, který šel do brány místo Bauera. „Měli jsme nějaký plán. Věděli jsme přesně, jak chceme hrát, hru jsme roztáhli. Byli jsme připravení na všechny varianty a oni ke konci neměli síly s tím něco dělat,“ liboval si Berka.

Češi si tak po osmnácti letech znovu zahrají finále, opět v Curychu a i tentokrát jim v cestě za prvním mistrovským titulem budou stát Švédové. Souboj o zlato začne v neděli od 15:45. „Chtěli jsme je porazit ve skupině. Všechno jsme dělali. Oni se trošku se štěstím ubránili. Teď máme novou příležitost,“ uzavřel Berka.

Švýcarsko – Česko 3:11 (2:3, 1:4, 0:4)



Branky a nahrávky: 3. Ch. Meier, 7. Mendelin (Conrad), 37. Mendelin Burki – 2. Krbec (Forman), 14. Hemerka (Marek Beneš), 16. Němeček (Langer), 21. Langer, 23. Besta, 33. Forman (Langer), 35. Hemerka (Marek Beneš), 49. Tokoš, 53. Marek Beneš (Němeček), 57. Forman (Krbec), 59. Besta (Kisugite). Rozhodčí: Andersson, Wissman (Švédsko). Vyloučení: 1:1. Využití: 0:1. Diváci: 11254.



Švýcarsko: P. Meier (21. Eder) – Heller, Bischofberger, Mock, Graf, Conrad, Burki, Camenisch – Laely, Meier, Riedi – Seiler, Braillard, Zaugg – Mendelin, Schiess, Maurer – Ruegger, Kanzig.



Česko: Bauer – Němeček, Hemerka, Rýpar, Punčochář, Gruber, Kisugite – Havlas, Langer, Beneš – Krbec, Forman, Delong – Ondrušek, Šindler, Tokoš – Besta, Jendrišák, Kreysa.