Prohrané semifinále asi mrzí moc, když byl lepší výsledek tak blízko?

Mrtí to moc, je to přece semifinále mistrovství světa! Byly jsme dobře připravené a hrály mnohem lépe než ve skupině, kde to nebylo optimální. Kousíček chyběl, ale Finsko hrálo také moc dobře. Hlavně ty jejich tři hráčky, na které sází nejvíc. Bohužel jsme je nepohlídaly a proto jsme prohrály.

Sesterské komando Kauppiových Češky do finále MS nepustilo

Hodně jste týmu pomohla několika zázračnými zákroky…

Je to moje práce, proto tady jsem a tým to ode mne čeká. Styděla bych se, kdybych žádný výkon nepředvedla, protože holky tam dřou a já jim musím pomoci. Bohužel to nestačilo.

Jak vám bylo, kdy jste po tak náročné přípravě na zápas hned v první minutě inkasovala?

Bylo to těžké, ale člověk to musí hodit za hlavu a nemyslet na to, to může pak po zápase. Bylo tam dalších 59 minut a bylo nutné se na ně soustředit. Navíc pomohly holky, že rychle vyrovnaly a vrátily nás zpátky.

Čeká vás Švýcarsko, proti kterému jste ve skupině vychytala vítězství, ale také vám před dvěma roky neuvěřitelně otočilo semifinálový zápas v Neuchatelu. Co od zápasu čekáte?

Musíme se dobře připravit a hrát minimálně tak dobře, jako proti Finkám. Švýcarky mohou být psychicky unavené z porážky, kterou utrpěly od Švédek (1:14), my máme ale zase méně času na regeneraci. Spíš to bude tuhý boj než florbal. Doufám, že štěstí bude tentokrát na naší straně.

Semifinále bylo velice vyrovnané, může vám to do nedělního zápasu pomoci?

To se těžko posuzuje, protože je to pořád prohra a navíc nás stála hodně sil. Bojovaly jsme do poslední chvíle, zatímco Švýcarky mohly pošetřit i nějaké síly. Přesto myslím, že tohle roli hrát nebude. Ale šance na medaili tady pořád je a my bez medaile zítra neodjedeme.