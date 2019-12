„Polky mají rychlé hráčky, které umějí vystřelit. Na to si musíme dát pozor a být plně koncentrovaní. Nebude to lehké,“ varoval před zápasem švýcarský kouč českého výběru Sascha Rhyner.

V prvním dějství ale jeho tým jakoby jeho slova nerespektoval. Bleskové protiakce Polska obrana nestíhala zastavovat a jen díky využité přesilovce a několika pěkným akcím v útoku držely favoritky alespoň těsné vedení 4:3. „V útoku jsme silné, to víme. Jen musíme víc pomáhat gólmankám, protože si myslím, že je necháváme vyniknout více než bychom měly,“ mínila útočnice Martina Řepková.

Právně ona byla nakonec hrdinkou duelu, ve druhé třetině totiž hlavně díky jejímu čistému hattricku utekl český tým na 8:3 a výhru už si vyrvat nenechal. „Můj první hattrick na mistrovství světa, jsem za něj hrozně moc ráda. I za to, že se prosadila celá naše pětka, protože doteď se nám tolik nevedlo. Je super, že jsme se takhle naladily na semifinále,“ řekl oslavenkyně Řepková, která v sobotu bude slavit čtyřiadvacáté narozeniny a krásný dárek si dala s předstihem.

O ten nejkrásnější, světovou medaili, bude bojovat v sobotním semifinále proti Švýcarkám. Český tým proti nim má vyrovnanou bilanci, ve hře je ale největší úspěch tuzemského ženského florbalu všech dob. „Rozhodně bych nespoléhala, že je bude svazovat domácí prostředí. Je to zápas jako každý jiný a pokud do toho dáme všechno, máme šanci i přes podporu jejich diváků,“ myslí si útočnice Magdaléna Plášková.

Švýcarky zná skvěle ze svého působení v jejich lize další útočná opora národního týmu Natálie Martináková. I ona věří, že Češky mají naději. "Jako tým se nám hraje na Švýcarky dobře, mně osobně taky. Naopak Finky moc nemusím, hrají pasivnější styl. Na Švýcarky se moc těším, mám tam spoustu spoluhráček. Jsou super, ale myslím, že jsme lepší tým a zítra to musíme ukázat a postoupit do vysněného finále," plánuje Martináková.

Martina Řepková si myslí, že výhoda může být na straně Češek. „Pro některé Švýcarky půjde vrchol kariéry a to může být stresující. Nicméně nemůžeme s tím moc počítat, spíš jezdit po hřišti na sto deset procent. Každopádně se strašně těším a věřím, že nás to namotivuje k co nejlepšímu výkonu,“ dodala páteční česká kanonýrka číslo jedna.

Vyjde jí a české partě útok na finále?

Polsko – Česko 11:4 (4:3, 4:0, 3:1)

Branky: 6. Urbánková (Krupnová), 6. Mlejnková (Koníčková), 10. Krupnová (Urbánková), 12. Plášková (Bočanová), 21. Jiráková (Beránková), 26. Řepková (Bočanová), 29. Řepková (Kubečková), 33. Řepková (Plášková), 43. Ratajová (Urbánková), 53. Kapcová (Martináková), 57. Mlejnková (Martináková) – 3. Zagórská (Buczeková), 13. Rogalaová, 16. J. Krzywaková (Z. Krzywaková), 42. J. Krzywaková (Z. Krzywaková)

Rozhodčí: Bin Bin Lin, Carmen Teo (Singapur). Vyloučení: 0:1, využití: 0:1. Diváků: 740.

Česko: Příleská – Beránková, Jiráková, Kotzurová, Kubečková, Koníčková, Paloncyová – Ratajová, Urbánková, Krupnová – Plášková, Bočanová, Řepková – Mlejnková, Martináková, Hanzlíková – Šupáková, Frantíková, Kapcová.

Polsko: Bernacká (51. Mlynarczyková) – Drzymalaová, Mareková, Nogaová, J. Szelzchenová, Kozanecká, Pudziszová – Rogalaová, Buczeková, Zagórská – Z. Krzywaková, J. Krzywaková, Plechanová – Timek-Dziadkowiecová, K. Szelzchenová, Borkowská – Arendarczyková, Pawłowská