Obhajobu zlatých medailí znají sportovní fanoušci leda tak z hokejového prostředí. Na přelomu tisíciletí se o tyto výjimečné počiny postarali nejen dospělí reprezentanti, ale rovněž jejich mladší kolegové do dvaceti let. Dodnes se na to vzpomíná jako na zlaté časy českého hokeje.

Snad nikomu jinému se v historii českého sportu nepovedlo obhájit zlaté počínání na mezinárodní scéně. Tedy vlastně téměř nikomu. O další unikátní zápis do dějin se v létě loňského roku přihlásili florbaloví junioři, kterým se povedl opravdu nevšední kousek.

Drama se zlatým koncem. Florbaloví junioři doma obhájili titul mistrů světa

Kanadská pohádka zažila zlaté brněnské pokračování

Jeden zlatý turnaj přitom český florbal zažil už před dvěma lety v Kanadě. Tam mladíci vedení trenérem Jiřím Jakoubkem naprosto šokovali světovou špičku a celý šampionát ovládli bez jediné porážky. Dvakrát navíc srazili na kolena švédského obra.

Už tehdy si tohoto výjimečného výsledku všimla Mezinárodní florbalová federace, která odměnila zlatý český tým lvíčat nominací na tým roku. Soutěž, jejíž anketu vyhlašuje od roku 2013 Mezinárodní asociace Světových her (IWGA) a týká se všech sportů, které patří do programu právě Světových her.

Junioři získali zlato, sklízejí ovace. Buď jako oni a začni hrát florbal

Nakonec z toho byl postup až do druhého kola a konečné desáté místo, jež tuzemskému florbalu udělalo ve světě nevídanou reklamu. Kdo by to byl čekal, že přesně za dva roky se bude o účast v nejlepší desítce týmů světa ucházet opět výběr juniorských reprezentantů.

Těm se totiž loni v létě podařilo navázat na své starší kolegy a na domácím turnaji v Brně zvedli opět po vítězstvích nad skandinávskými velmocemi nad hlavu trofej pro mistry světa. Obhajoba zlatých medailí se tak stala opravdovou skutečností.

Juniorské zlato reprezentuje v letošní anketě celou zemi

„Vyhráli jsme domácí mistrovství světa, nikomu se to nikdy nepovedlo. Nelze si to něž užívat. Myslím, že nějaké zadostiučinění se dostaví později,“ řekl tehdy po triumfu kapitán juniorské posádky Filip Forman.

Pro český výběr to byl zejména povedený turnaj, kromě zisku zlatých medailí totiž zapsali úspěch i na poli individuálních ocenění. Tomáš Jurco se stal nejlepším brankářem, Filip Forman a Matěj Pěnička byli pro změnu zařazeni do All Stars týmu celého šampionátu.

⭐⭐⭐ Tomáš Jurco, Matěj Pěnička a Filip Forman v All Star týmu #Brno2021 Filip Forman jako první Čech 2x v řadě v hvězdném výběru ? https://t.co/aRHa0pAM96 — Český florbal (@ceskyflorbal) August 29, 2021

A kapitánova tužba se na začátku nového roku přeci jen naplnila. Florbalový národní tým do 19 let byl již podruhé od zařazení florbalu do této ankety před pěti lety nominován na světový tým roku, kde bude zároveň jako jediný zástupce reprezentovat celé Česko.

Lvíčatům bude v prestižním hlasování konkurovat hned 22 dalších týmů či jednotlivců z celkem 16 zemí světa. Již 23. ledna bude zveřejněna finálová desítka, na konci měsíce pak bude znám celkový vítěz.