V pozici prezidenta Českého florbalu pokračuje Daniel Novák, který má mandát na další čtyři roky. Novou členkou výkonného výboru Českého florbalu se na valné hromadě v Brně stala Kristýna Šedová.

Daniel Novák zůstává prezidentem Českého florbalu | Foto: Český florbal/Martin Flousek

Současný prezident Novák, který usedl do čela Českého florbalu v roce 2021, byl jediným kandidátem. Proběhlo tedy veřejné hlasování, v němž byl drtivou většinou zvolen a obhájil tak svůj mandát, který bude platit do roku 2028.

"Velmi si vážím důvěry, kterou do mě valná hromada vkládá. V následujícím období nás čeká spousta výzev, abychom naplnili všechny ambice, které máme. Na Českém florbale pracujeme v kolektivu, kde je férovost a inovativnost na prvním místě. Baví mě každý den chodit mezi tyto lidi do prostředí, které je odlišné od byznysu a jiných sportů. Pro mě je největší motivací udržet čistotu našeho prostředí i nadále. Není to jednoduché, ale pořád je na všech vidět chuť táhnout za jeden provaz, jedním směrem, a to velkou silou. Významnou většinu naší energie využíváme tak, že posouváme florbal dopředu, což beru jako naši velkou výhodu," okomentoval své znovuzvolení Daniel Novák, prezident Českého florbalu.

Změny doznal výkonný výbor. Svůj mandát pro nadcházející období neobhajoval Petr Galasovský. Nově do výkonného výboru byla zvolena Kristýna Šedová, sedmička zbývajících členů svou pozici pro následující období obhájila.

Během nedělní valné hromady se kromě prezidenta Českého florbalu a výkonného výboru volili také členové a předseda Odvolací a revizní komise. Na post předsedy byl zvolen Jan Spáčil, předseda správní rady Transparency International, za členy byli zvoleni Petr Galasovský a Pavel Zahradníček. V pozici předsedy Disciplinární komise pokračuje Tomáš Březina, Arbitrážní komisi dál povede Martin Řezník.

Rozvoj ženského florbalu

V Brně se jednalo již od pátku, kdy zasedal výkonný výbor, v sobotu se pak nejužší vedení Českého florbalu sešlo se zástupci vedení florbalových regionů. S nimi se řešily změny v nastavení podpory a financování sportu ze strany Národní sportovní agentury (NSA) a z toho vyplývající úpravy povinností pro sportovní organizace, rozvojové plány Českého florbalu i jednotlivých regionů, legislativní prvky. Dále proběhly roundtables, během kterých se diskutovala důležitá témata pro další posun a vývoj florbalového prostředí. Na sobotní setkání navázala nedělní 26. Valná hromada ČF.

V průběhu celého víkendu byl důležitým tématem rozvoj ženského florbalu a rozšiřování počtu žen napříč všemi rolemi ve florbale. Delegáti valné hromady se seznámil s aktuálním stavem florbalového prostředí, hodnocením a vývojem ekonomické strategie včetně čerpání rozpočtů 2023 a schválení rozpočtu 2024, plnění rozvojového plánu a schválení jeho aktualizované verze, chystaném domácím šampionátu žen v roce 2025, úpravách soutěží a řada dalších témat.