"Je to pro nás hořké. Měly jsme velká očekávání, protože jsme se Švédkami hrály v poslední době vyrovnaně. Ale musíme se zvednout, šampionát nekončí. Je to teprve druhý zápas a ty důležité přijdou,“ hlásila útočnice, která je už nějaký čas ve Švýcarsku doma, působí totiž v Dietlikonu.

Podle ní Češky nevstoupily do zápasu s obrovským favoritem vůbec špatně, jenže Švédky trestaly tvrdě každou chybu. „Byly produktivní, z jakékoliv chyby nás trestaly a bohužel to tak v top zápasech je. My musíme být lepší.“

Sama vypadala, že jí Švédky herním stylem sedí. Už v první třetině výborně držela balonek, dobře ho rozdělovala, byla nebezpečná. Ve druhé části navíc přidala dva góly. „Za mě je týmový výsledek rozhodně důležitější než kanadské bodování, ale určitě dva góly samozřejmě potěší. I proti týmu, jako je Švédsko už musíme jít s vysokým sebevědomím a nesmíme se bát hrát na míčku a zkoušet mít herní převahu na svých hokejkách,“ je přesvědčená.

Sebevědomě mluví i o nadcházejícím duelu se Slovenskem. V úterý půjde o přímý postup do čtvrtfinále a Martináková, která zatím v turnaji započítala tři góly a jednu přihrávku, si jinou možnost než výhru nepřipouští. „Myslím, že Slovenky jsou velmi těžký soupeř, vždycky houževnatý. Je to přeci jen derby a to je vždycky těžké. Ale my do toho půjdeme naplno a nenecháme se překvapit,“ dodala jediná česká střelkyně pondělního duelu.

Natálie Martináková uniká obraně Švédska. Foto: Martin Flousek/ český florbal