Nekonečnou sérii čtvrtých míst nesla hodně těžce. Před dvěma lety po dalším nezdaru v boji o medaili z MS dokonce zvažovala konec v reprezentaci. Kapitánka Eliška Krupnová nakonec vytrvala a dovedla český tým v Singapuru k bronzu. Potvrdila své postavení superhvězdy českého florbalu. Ale bude za dva roky na šampionátu před domácím publikem?

Česko - Švýcarsko, sestřih zápasu o bronz na MS florbalistek | Video: se svolením Český florbal

Čeká vás čtrnáctihodinová cesta domů. Budou oslavy bouřlivé?

Začneme slavit už teď. Určitě budeme slavit tak, jak to odpovídá tomu dlouhému čekání. Já osobně chci začít co nejdřív, už se těším na to šampíčko. (smích)

Semifinále s Finskem vám vůbec nevyšlo. Jak se vám povedlo zkoncentrovat se hned na další zápas?

My jsme věděly, že musíme udělat něco jinak. Chtěly jsme najít ten kousíček, který nás posune o jeden krok dál oproti předchozím rokům. Byly tam v našem týmovém kolečku náročné diskuse, ale věřím, že to stálo za to. Na hřišti jsem pak viděla, že tomu všechny věříme.

Florbalistky slaví bronz z MS. V klíčové bitvě konečně přetlačily Švýcarky

Švýcarky přitom vedly už 2:0. Nebála jste se?

Určitě ne, a myslím, že ani ostatní holky ne. Samozřejmě to nebylo příjemné, ale času na otočení bylo hodně. Cítili jsme, že jsem o krok před nimi, že máme víc balon. Proto jsme tomu věřily.

Je to náplast na neúčast ve finále?

Je pravda, že jsme na finále hodně myslely. V semifinále to ale Finky rozhodly svou kvalitou. Možná neměly tolik šancí, ale oni jich nepotřebují tolik, aby daly gól. Zpětně musím říct, že Finky byly jinde. Po všech stránkách perfektní, precizní v zakončení.

Za dva roky se MS koná v Česku. Budete tam hrát?

Nevím. Budu se rozhodovat později. Dva roky jsou pro mě pocitově hrozně dlouhá doba. Jsou také jiné věci v životě. Abych tady stála s medailí, tak to stojí hrozně moc. Priority, disciplína, člověk tomu musí obětovat strašně moc. Hrajeme florbal, protože ho milujeme, ale někdy je to s tou dřinou na hraně.

U asijského tygra. Kapitánka Krupnová povede florbalové lvice za medailovým snem

Naštěstí už se hlásí nová generace, že?

Generační obměna musí přijít. Máme skvělé mladé hráčky, které už teď mají kvalitu, aby tady hrály. Doufám, že si udrží svou nespoutanost a dravost. Mají v sobě, že chtějí vyhrát, a to je skvělé.