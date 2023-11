Ještě neskončila aktivní kariéru a už je žijící legendou českého florbalu. Kapitánka národního týmu Eliška Krupnová (30) se chystá už na svůj sedmý světový šampionát, a na žádný jiný necestovala tak daleko – koná se až v dalekém Singapuru.

Kapitánka české florbalové reprezentace Eliška Krupnová povede tým na MS v Singapuru. | Foto: Martin Flousek/Český florbal

Nejlepší hráčka světa z roku 2020 se netají jasným cílem, po sérii čtvrtých míst konečně urvat v jedné ze čtyř zemí asijského ekonomického tygra pro Česko světovou medaili, kterou získalo jedinkrát v roce 2011. Tehdy už toho jako mladičká odchovankyně Mariánských Lázní Krupnová byla, teď po tom touží ještě víc.

Ale Eliško, po posledním zápase minulého světového šampionátu na vás bylo vidět velké zklamání z dalšího čtvrtého místa, dokonce jste naznačovala, že možná v národním týmu už nebudete pokračovat. Jak dlouho se ve vás tenhle pocit zmaru rozplýval?

Docela dlouho. Čtvrtých míst je hodně a je to psychicky náročné. Po tom šampionátu to potřebovalo nějaký čas, ale rozhodla jsem se pokračovat.

Byl tam nějaký speciální moment, který by vás v rozhodnutí pokračovat v národním týmu postrčil?

Takhle bych to neřekla. Ale vrátila jsem se do klubu, bylo tam nové vedení, nový cíl, do toho zápasová rutina. Postupně jsem si rozmyslela, zda je čas v reprezentaci skončit, nebo není a cítila jsem, že ten čas ještě není.

Co vám dává naději, že série čtvrtých míst skončí a vy se vyšplháte k vysněné medaili?

Tým včetně toho realizačního se obměňuje pořád, ale na posledních dvou šampionátech nám chybělo už jen tak strašně malinko… Nechci to svádět na sportovní štěstíčko a neštěstí, protože rozhoduje výkonnost, ale i tak si myslím, že jednou by nám to už jednou mohlo přát, když tomu půjdeme naproti. A když se to všechno sejde, může z toho být třeba i zlatá medaile.

Snem je hlavně finále

Je medaile z mistrovství světa vaším snem?

Určitě! Snem je zahrát si finále a to neříkám proto, že bych pak nechtěla to finále vyhrát. Když už bych v něm stála, neexistovalo by nic jiného než jít a ten zápas vyhrát. Proto říkám, že snem je finále, protože pak už je to boj o všechno.

Trenéři sází nejen na vás zkušené hráčky, ale berou i šest úplných nováčků a celkem deset dívek, které na uplynulých světových šampionátech juniorek získaly medaile. Může vám pomoci jejich vítězné nastavení?

Přesně tak. Jejich spontánnost, nesvázanost a drajv je fajn. Mládí se prosazuje tímhle i v jiných sportech a platí to také u nás ve florbale. Holky hrají co umí, nic neřeší a jdou prostě dávat góly, protože je to baví. To jak makají může být rozhodující. Zafungovalo to i u mužů, doufám, že u nás se to stane také. Nebo třeba ještě lépe.

Kapitánka české florbalové reprezentace Eliška Krupnová povede tým na MS v Singapuru.Zdroj: Martin Flousek/Český florbal

Trenér Lukáš Procházka přišel do funkce také s tím, že z vás sejme trochu odpovědnosti, byť jste nadále kapitánkou týmu. Povedlo se mu to?

Je to pravda a moc mi to pomohlo. Zpětně reflektuji, že jsem si toho v minulosti na sebe naložila možná až moc, že se nemusím starat o všechno, všechno řešit. Může to být skupina starších hráček, které si vzájemně pomohou. Cítím úlevu a je to pro mne pomoc a víc se mohou soustředit na sportovní stránku.

Minulost ukázala, že k výkonu může pomoci i psychologická stránka věci. Pracovali jste na podobném mindsetu, tedy jak ovlivnit svoje myšlení?

Trenér Procházka změnil jednu věc: týmové nastavení. Jak spolu držíme, jak jsme silné jako tým a zmíněno bylo také individuální nastavení. Pracovali jsme na tom, a u mladých hráček už bylo zmíněno, že ty vlastně jen pokračují v tom, co se jim dařilo na juniorských šampionátech, kde uspěly. Pro nás co jsme důležité zápasy prohrály je to zkušenost vyvolávající touhu vše změnit.

Na vašem Instagramu jste zveřejnila fotky ze Singapuru, takže jste si to tam byla okouknout?

(úsměv) Byla to osobní cesta, vlastně spíš zastávka na jeden den. Bylo super, že jsem si vyzkoušela ten dlouhý let, protože byl přímý a trval 12 hodin. Vyzkoušela jsem si tamní teplotu, vlhkost vzduchu, to je velká změna oproti nám. Určitě nějaký den potrvá, než se aklimatizujeme, ale osobně nemám strach, že by mne horko nějak negativně ovlivňovalo, mám ho raději než zimu. A do sauny, kterou všem hráčkám teď vedení reprezentace doporučuje, chodím i sama (smích).

Singapur je jedním z nejkrásnějších měst světa, najdete mezi důležitými zápasy chvíli i na to, abyste si ho prohlédli?

Během základní skupiny tam bude jednoznačně hlavně soustředění na zápasy, potom se můžeme bavit, jak využít dva dny volna. Doufejme, že postoupíme, budeme to volno mít a v rámci nějakého rozptýlení se do města určitě podíváme, je tam toho k vidění hodně.

Doporučíte děvčatům něco speciálního, když jste tam byla?

Nestrávila jsem tam zase tolik času, ale určitě centrum města, také krásné pobřeží Marina Bay, také nádhernou architekturu, úplně jinou než v Evropě. Ale jsou tam i pěkné stezky v přírodě, minitracky, kam bych se ráda podívala já. Některé holky se půjdou mrknout určitě i na okruh, kde se jezdí závody formule 1, máme tam pár fanynek.