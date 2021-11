Předloni na světovém šampionátu jako hodně mladá hráčka pálila Nela Jiráková už zkraje světového šampionátu do černého, ale v Uppsale se jí to téměř tři celé zápasy nedařilo stejně jako jejím spoluhráčkám z první formace. Nela smůlu prolomila v závěru duelu s Lotyšskem, když zvyšovala na 8:0, ale paradoxně byla na hřišti zrovna s hráčkami druhé lajny, které si do Švédska zabalily výbornou formu. Elitní obránkyně věří, že české tahounky se také budou zlepšovat v zápasech, kde půjde o medaile. Přidává se k ní i kapitánka Eliška Krupnová, rovněž podle není třeba panikařit a spíš se připravit na důležité duely.

MS florbal, Česko - Lotyšsko 8:0. Útočí Eliška Krupnová | Foto: Martin Flousek/Český florbal

„Po pondělním trochu utrápeném duelu (s Polskem) jsme do toho chtěly vstoupit trochu více aktivně, a teď už jsme daly více gólů a bylo to o trochu lepší. Přesto doufám, že v dalších zápasech budeme ještě lepší,“ doufá Nela Jiráková, podle níž družstvo splnilo cíl: vyhrát skupinu. „Šly jsme si pro něj. Nebylo to tak, že by nám o nic nešlo, protože když jste první, je to pro vás pak snadnější v semifinále,“ tvrdí hráčka švýcarského Churu.