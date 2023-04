V jaké náladě jsem vás zrovna zachytil, Filipe? Musím říct, že z osobního hlediska se momentálně cítím dobře. S přítelkyní nám všechno klape, nutno dodat, že za svou současnou pohodu vděčím zejména právě jí. Ne nadarmo se říká, že za každým úspěšným mužem stojí silná žena. Psychicky už jsem se také srovnal a jsem zase hladový, což je pro mě důležité. Zůstalo mi pouze pár bolístek, ale to se dá časem do pořádku.

Máte za sebou druhý ročník ve švédském Kalmaru, s optimismem však tentokrát budete nejspíš hodně šetřit. Vyhodnotil jste si sezonu jako zpackanou?

Je to určitě zklamání, na druhou stranu ten výsledek přímo odpovídá tomu, jak vypadala celá sezona. Vůbec to nešlapalo jako minulý rok, takže já jsem si to vyhodnotil jako spravedlivý obraz práce v průběhu celého ročníku. Samozřejmě v klubu se mířilo mnohem výš, ale nemůžete někam mířit, když k tomu nevedou dílčí kroky. Tak to bohužel je.

Do roka a do dne jako Kozina. Suverénní Tatran čeká poslední krok na cestě

Proč se nepodařilo navázat na loňský úspěch v podobě účasti v superfinále?

(zamyslí se) Určitě existuje více faktorů. Po skončení sezony jsem mluvil s některými představiteli klubu, kteří si ode mě vyslechli osobní názor na celou věc. Něco tomu zkrátka chybělo. Možná lepší struktura či organizace uvnitř klubu. A co se týče přímo mužského týmu, tak velkou roli rozhodně sehrály změny v realizačním týmu. Zkrátka se nepodařilo navázat na slušně rozdělanou práci, ale to se holt nedá nic dělat. Za vinu už to nikomu nedávám.

A šlo skutečně jenom o nedostatky v herním projevu mužstva?

Jde o to, že nedostatky v herním projevu mužstva vznikaly také v důsledku toho, jak klub v určitém směru spíše nefungoval. Ale to nechci více rozebírat. Myslím si, že to patří tam, kde jsem to otevřeně řekl. Kdybych to začal zmiňovat v rozhovoru, tak tím stejně nic nezměním.

Byl to zároveň hlavní signál k odchodu do jiného klubu?

Asi ano. Cítil jsem, že prostředí, ve kterém se aktuálně nacházím, potřebuje určité změny. Jenže jsem neměl úplně jistotu toho, že by k tomu skutečně došlo. A především když člověk objeví nové prostředí, kde vidí určitý potenciál a dává mu to jasný smysl, není důvod toho nevyužít. Přeci jenom jsem stále mladý, pořád mám co objevovat a získávat. Takže jsem se rozhodl pro změnu.

Učení na státnice a superfinále v hlavě. Nervozitu si nepřipouštím, tvrdí Beneš

Storvreta IBK. Klub s obrovskou tradicí a také bohatým rejstříkem úspěchů. Je to zase krok blíže k titulu v nejlepší lize světa?

Doufejme, že máte pravdu. (smích) Podle mého názoru se však jedná o správný výběr cesty. Ať už z hlediska herního rozvoje či mentality, která je ve Storvretě nastavená jednoznačným směrem. Posedlost vítězstvím, to mě neuvěřitelně baví. Rozhodně tam je velký potenciál, ale teď bude potřeba ho také správně využít. Musíme se na další sezonu dobře připravit, nicméně o titulových ambicích je v klubu již tradičně předem jasno.

Stěhovat se budete do Uppsaly. Města, kde se slunečními brýlemi příliš nepochodíte. Nebude vám to malinko chybět?

Je to věc, kterou jsem si nijak nevyhodnocoval, protože to stejně neovlivním. Beru to tak, jak to je. Budu se na tom snažit najít jen to dobré, takže v zimě otužování, no a když na chvíli vyleze sluníčko, tak zase nasadím sluneční brýle. S tím počasím teď stejně nikde moc nepochodíte. Ani doma v Praze to není žádná sláva, co mám zatím možnost pozorovat.

Zdroj: se souhlasem Filipa Langera

Co jsem se doslechl, tak zejména v průběhu stěhování byla s přítelkyní poměrně velká legrace. Je to tak?

No, já když jsem přiletěl do Čech, tak jsem se nechal slyšet, že jsme se s přítelkyní u toho pohádali, ale tak to úplně nebylo. A taky jsem doma dostal patřičně vynadáno. (smích) Spíše to bylo neuvěřitelně hektické, na všechno málo času, takže jsme se pomalu ani nezastavili. Nicméně přítelkyně to zvládla skvěle. Zaujala roli generála domácnosti a já jen poslouchal její rozkazy. Něco jako pěšák na frontě. Ale klobouk dolů, jak si v této nevšední roli poradila.

Malinko to teď na mě působí, jako byste si tu chtěl něco vyžehlit.

Ne, nežehlím! Nebo vlastně trochu ano, ale…no, to je jedno. (smích) Asi přišel čas na veřejnou omluvu přede všemi čtenáři. Ale já už jsem se doma poslušně omluvil, takže hlásím splněno. A tím bych celou kauzu také uzavřel.

Je pravdou, že některé vaše věci momentálně leží někde ve skladu v Uppsale?

Ano, je to tak, ale není se čeho bát. Jsou schované v klubovém skladu Storvrety, kde počkají až do našeho příjezdu. A naštěstí je postaráno i o naše kytičky, na které s přítelkyní nedáme dopustit.

Švédové? Otevřeně přiznali, že z nás mají obavy, říká florbalový talent Langer

Jak vás tak poslouchám, na Švédsko už také nedáte dopustit, viďte?

Samozřejmě mám rád svůj klid, který jsem si tam našel. Zároveň si ale i občas zastesknu. Zejména po rodině a našem společném čase, který pro mě byl a vždycky bude úplně nejvíc. Ale jsem ve Švédsku, kde si rovněž plním svůj celoživotní sen, navíc po boku přítelkyně, s níž si to zatím užíváme. Navykli jsme si na nové prostředí, poznali novou kulturu, lidi a celkově zase trochu jiný pohled na svět. A až nastane pravý čas na návrat, tak se určitě zase rád vrátím.

Ten je ovšem zatím v nedohlednu, viďte?

Podívejte se, ta cesta návratu tam bude vždycky. Já to vím, ale přestože jsem tu možnost nyní měl, tak jsem se raději rozhodl zůstat, jelikož mě ve Švédsku čekají další výzvy, na které se moc těším. Nové prostředí, nový tým a s ním i další šance dokráčet za vytyčenými cíli. Je to moje cesta, moje osobní volba, takže momentálně se dívám pouze na to, co mám před sebou. A to je příští sezona v dresu Storvrety.

Teď jste alespoň na pár týdnů v Česku, tak vyrazíte si třeba na pivo či nějaký letní drink?

Uvidíme, na co všechno bude čas. Přiznám se, že mi už trochu chybí florbal, v poslední dnech jsem spíše odpočíval a objížděl rodinné příslušníky, takže už se těším, jak se vrátím zpět do procesu. Ale samozřejmě na pivo si čas udělám. Nejradši mám výpečky se zelím, které jsem měl nedávno u babičky, nicméně pivo u toho nebylo. Takže mám ještě co dohánět. (smích)

Zdroj: Český florbal/Barbora Reichová

Hned po návratu jste však zaujal místo v kotli střešovických fanoušků. Práce bubeníka vás vždycky bavila?

Před rokem jsem ani neměl možnost superfinále sledovat, protože jsme s Kalmarem současně hráli utkání play off. Ale stejně tak jsem nikdy nebyl součástí žádného velkého zápasu. Jsem obrovský srdcař, klukům to moc přeju a navíc Tatran vnímám jako srdcovou záležitost. Takže pro mě bylo naprosto přirozené takhle pomoct. Jako bubeník jsem pomohl už na konci semifinále a podobnou úlohu zaujmu rovněž v superfinále. A moc se na to těším.

Není to trochu vtipné, že vy jakožto jeden z nejlepších florbalistů v Česku budete úplně poprvé součástí superfinále pouze v roli kotelníka?

Lhal bych vám, kdybych tvrdil, že jsem nikdy nepřemýšlel nad tím, jaké by to asi bylo vyhrát s Tatranem titul. Ale ten čas tehdy bohužel nevyzrál, já jsem se poté rozhodl vydat jiným směrem a naopak letos se ta šance klukům naskytla. A já nyní můžu ze své pozice pomoct alespoň na tribuně. Opravdu to všem upřímně přeju, ušli společně obrovský kus cesty a ten titul by si v neděli zasloužili.

Historický rekord? Zatím jen první krůček na naší cestě, tvrdí manažer Tatranu

Takže nad případným jednodenním přestupem jste nepřemýšlel?

Neblázněte, samozřejmě že nepřemýšlel. A i kdybych tu nabídku přeci jenom dostal, tak bych ji s největší pravděpodobností nepřijal. Nebyl by důvod. Ano, můžeme se tady bavit o tom, že superfinále nakonec rozhodne o celé sezoně, ale pro mě je mnohem důležitější cesta, kterou ten tým ušel v celém průběhu ročníku. Protože za každou trofejí stojí nějaký příběh. A toho jsem já nebyl součástí.

Ale kdyby to v neděli přeci vyšlo, nežárlil byste ani trochu?

Přísahám, že ne. (smích) Možná by mi to kluci potom s radostí předhazovali, ale i přesto jim to strašně moc přeju. Ať už to dopadne jakkoliv, mají můj obrovský obdiv.