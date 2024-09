Šuman vedl Český florbal jednadvacet let. Do funkce prezidenta byl zvolen v roce 2000 a během jeho dlouhé éry zažil florbal masivní boom a stal se jedním z nejmasovějších sportů v zemi. V průběhu dalších let byl zvolen také do Českého olympijského výboru. Od roku 2012 je jedním z viceprezidentů a do jeho gesce spadají neolympijské sporty, a především velmi úspěšný projekt Olympiády dětí a mládeže. Současně rozšiřoval Šuman své pole působnosti také v IFF. V roce 2010 se stal jejím viceprezidentem a v této funkci působí až do dnešních dnů.

Nyní je Šuman připraven přijmout výzvu v podobě kandidatury na post nejvyšší. Na začátku září totiž oznámil stávající šéf Mezinárodní florbalové federace Tomas Eriksson, který IFF vedl od roku 1996, že neplánuje znovu kandidovat. Viceprezident Šuman se tak rozhodl ucházet se o velmi prestižní místo, které by přineslo florbalu také posílení pozice v České republice. Žádný velký svaz dosud navíc neměl svého krajana v nejvyšší funkci světové federace.

„Cítím, že je správný čas. Zvažoval jsem kandidaturu již před čtyřmi lety, tehdy ale přišel covid a bylo potřeba věnovat velkou pozornost Českému florbalu, avšak rozvoj mezinárodního florbalu pro mě byl vždy velice důležitý. I proto jsem se v posledních letech intenzivně věnoval přípravě a spuštění nového rozvojového programu Floorball: Fit For Future a mám velkou radost, že se do něj zapojilo již více než 20 federací z celého světa. Mám velkou motivaci posunout florbal na další úroveň. Vedl jsem řadu let florbalový klub, poté českou federaci, zkušenosti mám jak z Výkonného výboru IFF, tak z národního olympijského výboru. Vím, že vést celý sport znamená mít obrovskou zodpovědnost a chci využít všechny své zkušenosti k tomu, aby byl florbal na mezinárodním poli ještě silnější a úspěšnější,” říká současný viceprezident IFF Filip Šuman.

Pozice českého sportu ve světě se zlepšuje

„Jsem rád, že se Filip rozhodl kandidovat na post prezidenta IFF. Má k tomu ty nejlepší předpoklady a zkušenosti. Nejen pro Český florbal, ale po celý český sport by se jednalo – v případě jeho zvolení – o velmi prestižní záležitost. Znám Filipa a jeho ambice a pracovní nasazení velmi dobře, a pokud Český florbal společně minimálně s nejsilnějšími zeměmi bude schopen toto nasazení a ambici podporovat, bude mezinárodní florbalové prostředí sílit,” říká prezident Českého florbalu Daniel Novák, který v roce 2021 převzal po Šumanovi funkci nejvyššího muže tuzemského florbalu.

V případě zvolení by se stal Šuman prvním Čechem, který by stanul ve vedení mezinárodní federace některého z v Česku významných sportů. „Uvidím, jestli přesvědčím florbalové federace a dají mi v prosinci svou důvěru. Fakt, že by se florbal stal v historii prvním velkým sportem v Česku, kde by světová federace byla pod českým vedením, je jen zajímavý postřeh. Obecně mám pocit, že se pozice českého sportu na mezinárodní úrovni zlepšuje,“ popisuje Šuman.

Kromě něj kandidují do funkcí v Mezinárodní florbalové federaci také současná ředitelka Sportovního úseku Zuzana Svobodová, která se uchází o post členky výkonného výboru, a jeden ze zakladatelů florbalové federace v České republice Tomáš Březina, který bude obhajovat své místo v disciplinární komisi IFF.

O novém prezidentovi a složení výkonného výboru a komisí se rozhodne na valné hromadě IFF, která proběhne 14. prosince během mistrovství světa mužů ve švédském Malmö.