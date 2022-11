Výhra nad Švédskem vám těsně unikla. Nakonec jste uhráli remízu 3:3. Jak ji hodnotíte? Nakonec musím říct, že z výsledku jsem zklamaný. Chtěli jsme tam už výhru dotlačit. Předvedenou hru bych rozdělil na dvě poloviny. První byla paradoxně fakt šílená. Do obrany jsme byli dobří, ale do útoku ustrašení. Vůbec jsme si nepomohli a bylo docela štěstí, že jsme prohrávali 0:1 po první třetině. Ne, že by Švédi měli extra moc šancí, ale my jsme je neohrozili. Pak jsme si v kabině něco důrazně řekli a od té doby měl náš výkon vzestupnou tendenci. Ve třetí třetině už se hrál zápas nahoru dolů, ve kterém asi škoda, že jsme vedení neudrželi.

Gól Švédů na 2:0 vám nezlomil, ba naopak nakopl. Co chybělo k tomu, aby jste dokonali obrat do konce?

Od toho gólu byl náš výkon docela dobrý. Měli jsme tam dva obří závary. Švédové taky měli své šance samozřejmě. Nedá se snad říct, že bychom je měli na očekávané góly nějak úplně rozstřílet. Od té půlky zápasu jsme hráli dobře. Škoda. Při hře na šest na čtyři jsme měli dát gól na konci.

V duelu s Německem vás postihl výpadek ve třetí třetině (0:5). Co pomohlo k tak diametrálně odlišenému výkonu proti Švédům?

Že jsme ho hodili za hlavu. Řekli jsme si, že takhle nemůžeme polevit s žádným soupeřem. Myslím, že každý měl v hlavě, že soubojem se Švédy turnaj začíná. Tady nebylo ve hře, že by se něco podobného mělo opakovat. Na druhou stranu je fakt, že hra do útoku byla v našem podání špatná. Třeba se na nás výpadek podepsal. Je možné, že se dá přičíst i tomuhle.

Společně se svým útokem jste odpočíval ve třetí třetině s Německem. Pomohlo vám stáhnutí ze hry v duelu se Švédy?

Se silami asi jo. Proti Švédům se nám ale tolik nedařilo. První třetinu jsme vůbec nebyli na míčku, ve druhé jsem byl trošku v křeči. Určitě jsem tam měl líp zakončovat a myslím, že bychom byli v pohodě. Místo toho jsme se dostali do křeče. Pak jsme i dostali gól. Z naší strany nic moc. Určitě musíme být v dalších zápasech lepší.

Na druhou stranu jste si reputaci vynahradil alespoň jednou asistencí u gólu na 3:2. Neměli jste hrát ale přesilovku pět na tři místo čtyř?

Je to možné. Tam byl souboj u brány, ve kterém se tam náš i jejich hráč po sobě váleli. Rozhodčí si ale situaci ulehčili, že vyloučili oba, což si samozřejmě obhájí. Je pravda, že jsem se otočil a tolik jsem ten souboj nesledoval. Samozřejmě bychom rádi hráli pět na tři. Za mě ale v pohodě, když vyloučí oba za nějakou podobnou potyčku.

Švýcaři porazili Finy, vy jste remizovali se Švédy. Mění se už ve florbale zavedené pořádky?

Těžko říct. Naše výsledky jsou s top týmy dlouhodobě dobré. Za poslední dva roky s nimi hrajeme super vyrovnané zápasy. Remízy na Euro Floorball Tour, na mistrovstvích byla utkání těsná. Švýcaři se taky dokáží vyhecovat a odehrát parádní zápas proti Švédsku a Finsku, zvlášť doma. Pořád je to jenom o jednom, dvou zápasech. Stát se může všechno. Rozdíly se určitě smazaly.

Sám jste působil ve Švédsku. Udělá něco s nimi remíza s českým výběrem?

Oni jsou takoví, že neradi prohrávají. Myslím si, že s nimi to nic neudělá, protože i remízu budou brát jako výhru, protože byli první ve skupině. Bránili pak naši hru v šesti. Těžko říct, zda jim plichta uškodí. Jestli ano, budeme jenom rádi. Když bychom na ně narazili, tak musí s námi počítat.

Do čtvrtfinále budete mít tři dny, co si do play-off vezmete z duelu se Švédy?

Máme tři dny se nějak přenastavit. Minimálně první dva budou určitě odpočinkové. Tři dny jsou trošku nezvyklé. V úterý máme volno úplně a od středy máme tréninky a budeme připravovat. Na MS jsme jeli s nejvyššími cíli a zápas se Švédy to jenom potvrdil. S Německem jsme měli mírný výpadek, ale zas se nejednalo o klíčový duel, který rozhodne šampionát. Hodně si věříme a soupeři s námi musí počítat.

Je teď sebevědomí definitivně zpět?

Určitě. Výpadek s Německem jsem osobně tolik nevnímal. Všichni jsme věděli, že to bylo špatně a z naší strany přišlo polevení. Každý měl v hlavě, že jsme vedli 8:1 a čekali nás Švédi a následně play-off. Ne, že by nás měl omlouvat, určitě bych z toho zápasu nic nevyvozoval. Jsem rád, že proti Švédům se nám to podařilo zachránit a napravit tak, jak to má být.

V roce 2015 jste byli s juniorským výběrem první, kdo jste porazili Švédy v soubojích o medaile a tam začali úspěšnou šňůru v této kategorii. Je teď na čase, abyste je v celkovém pořadí dostali i teď mezi dospělými?

Jednoznačně! Za mě určitě ano. Jak jsme se bavili o výsledcích, tak to k tomu směřuje. Jsme blízko. Pořád je to ale o tom jednom, dvou zápasech, kdy musíme podat absolutně top výkon se skvělou energií, hlavně týmově. Kdy jindy, když ne teď. Je správný čas.