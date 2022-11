Byla to fuška, ale florbalisté vstup do MS zvládli. Lotyšům nastříleli šest gólů

Dělal jste speciální přípravu na utkání. Bylo to to, co jste očekávali?

Lotyši zahráli to, co jsme očekávali a ničím nás moc nepřekvapili. Myslím si, že top národy se navzájem znají poměrně dobře. Měli jsme přípravu, oni měli také nějakou. Nakonec ale kluci odvedli dobrou práci.

Je to možná pro vás lepší, že jste museli bojovat do konce v prvním zápase?

Rozhodně. Prošli jsme si spoustou složitých okamžiků, především ve druhé třetině, kdy Lotyšsko vstřelilo dva góly, jsme utkání téměř ztratili v našich hlavách, ale uvědomili jsme si, že musíme být schopní se mentálně udržet, semkli jsme se a třetí třetina už byla z naší strany velmi profesionální. Rozhodující byl gól na 5:3, poté jsme dokázali hrát opravdu chytře a vyspěle, a to především v posledních deseti minutách.

Nyní se stěhujete do Winterthuru. Co očekáváte od zápasu s Německem?

Musíme hlavně "ztlumit motory". Až přijedeme na hotel, tak se rychle přeorientovat na Německo, protože turnaj jde opravdu rychle. Hrajeme tři zápasy ve třech dnech, takže se musíme plně soustředit. Proti Německu se zaměříme na útok. Zápas bude o tom, že budeme hodně útočit a zkusíme vstřelit co nejvíc gólů.