Florbalisté mají jisté čtvrtfinále. Radost z výhry kalí výpadek ve třetí třetině

S Němci se opakovalo totéž co s Lotyši. Opět jste kvůli nim soupeře vrátili do zápasu. Jak moc vás gól na 2:8 vyhodil z tempa?

Spíš to bylo emočně a fyzicky těžké. Snažili jsme se udělat maximum, vrátit se do tempa a rytmu hry, nicméně se nám to nepodařilo. Musíme si k tomu sednout a pořešit to.

Jedná se o dobrou výchovnou facku do dalšího průběhu turnaje?

Určitě je to velká facka, ze které se musíme poučit a věřím, že tak učiníme.

Celkem už jste v oslabení inkasovali čtyřikrát. Je to velké varování před duelem se Švédskem?

Myslím si, že ano. Buď musíme zlepšit oslabení, nebo se nenechat vylučovat. Je to jednoduché. Určitě si k tomu sedneme a probereme obě stránky. Na Švédy pak půjdeme s plnou chutí.

Vrcholem vaší nedisciplinovanosti byl čtyřminutový trest pro Jakuba Grubera. Z čeho plynula vaše trestanost?

Upřímně nevím. Situaci jsem moc neviděl. Těžko říct. Zbytečný faul. Víc slov k tomu nemám.

S Gruberem působíte v jednom klubu. Co mu pomůže po vyfasování většího trestu na MS?

Jako tým se za něj postavíme. Máme konkrétně vydefinované, jak v těchto situacích budeme postupovat. Podle našeho plánu to vyřešíme.

Češi ještě Švédy na MS neporazili. Je teď velká motivace je porazit?

Určitě je to velká motivace. Jdeme si za svým cílem a tohle je jeden z nich.

I když jste teď porazili na posledním Euro Floorball Tour, tak na vás pořád koukají trošku arogantně. Je motivace o to větší?

Motivace proti Švédům je vždy velká. I to, že jejich pohled na nás může být arogantní, nám může dodávat určitou sílu.

Co by na ně mohlo platit?

Uvidíme. Ještě si k tomu sedneme. Máme něco v zásobě, takže se na zápas dobře připravíme a proti nim to tam rozbalíme.

Máte jisté čtvrtfinále a po zápase se Švédy tři dny k tomu, abyste vše vyladili, zejména přesilovky a oslabení.

Určitě. Vše bude o zápase se Švédy. Pak tam budou tři dny, tak určitě bude čas je potrénovat a vyladit detaily směrem k play-off.