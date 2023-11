Po nezapomenutelné výhře nad Švédy si čeští florbalisté připsali další velký úspěch. A nevzala jim ho ani porážka po nájezdech s Finskem. Po předchozích dvou výhrách totiž ovládli turnaj Euro Floorball Tour ve Švédsku.

Mužský celek měl k triumfu nakročeno už díky předchozím dvěma výhrám proti Švédsku a Švýcarsku. Celkový triumf na turnaji mohl ztratit jen v případě výraznější porážky. Finové měli velmi rychlý start do zápasu a prakticky po celé klání tahali za delší konec vítězného provazu. Čeští florbalisté ale v závěru při hře v šesti dokázali srovnat zásluhou branek Marka Beneše a Ondřeje Němečka.

Výběr Suomi následně uspěl v samostatných nájezdech, v nichž se z české strany prosadil pouze autor úvodního českého gólu Matěj Jendrišák, který v duelu zakulatil svůj počet tref v reprezentaci na rovných sedmdesát. Díky získanému bodu tak národní celek potřetí v historii ovládl podnik EFT. Poprvé se to mužskému výběru povedlo v roce 2014 v České Lípě, naposledy poté před rokem v St. Gallenu při generálce na nakonec stříbrný šampionát.

„Potřetí na turnaji se nám nepovedl začátek zápasu. Je to něco, co musíme do příští herní akce odstranit. Stejně tak se nám po prvním povedeném utkání nepodařilo udržet stejně vysoký standard ve všech třech zápasech, což je na této úrovni potřeba. Co nám naopak vycházelo, byly speciální situace. Hra šest na pět, oslabení a v předchozích zápasech i přesilovky. Na tom můžeme do budoucna stavět,” hodnotil nejen duel s Finy, ale i celý turnaj Euro Floorball Tour trenér Jaroslav Berka.

Ještě výraznější byl úspěch juniorského výběru, který prožil historicky nejlepší start do zápasové přípravy v rámci nového cyklu. Díky povedené koncovce a několika skvělým zákrokům gólmana Miroslava Kovaříka totiž svěřenci Ladislava Štancla zdolali i Finsko, vůbec poprvé v historii neztratili ani jedno klání na EFT a připsali si premiérové vítězství na turnaji nejlepší čtyřky.

„Stoprocentně se nám ukázalo, že tým je momentálně dobře nastaven po morální stránce. Osobně jsem s nastavením kluků spokojen. To platí i směrem k tréninku, práci a přístupu. Přestože jsme všechny zápasy otáčeli, je pozitivní to, že jsme skóre vždy obrátili, aniž bychom do toho jakožto trenéři nějak výrazněji zasahovali. Pozitivní je, že fungují jednotlivé věci a zase jsme se s kluky více poznali. Navnímali jsme jejich vlastnosti, silné stránky i to, kde je potřeba zapracovat,“ hodnotil po posledním duelu trenér Štancl, který absolvoval první akci v pozici hlavního kouče reprezentace U19.