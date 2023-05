Ve středu proběhl na území severského florbalového giganta historicky první ročník draftu finské nejvyšší soutěže, na kterém se mimo jiné představilo hned několik českých zástupců v čele s dvacetiletým reprezentačním obráncem Adamem Hemerkou. Toho si v rámci unikátního projektu vybral tamější velkoklub Classic Tampere, šestinásobný mistr F-liigy a nejúspěšnější finský celek uplynulé dekády.

Florbalový reprezentant Adam Hemerka bude od nové sezony oblékat dres finského Classicu Tampere. | Foto: se souhlasem Adama Hemerky/F-liigy

Draft talentovaných hráčů z celého světa do 23 let proběhl v aréně Bläk Boks ve městě Lempäälä, kde se stal součástí každoročního galavečera finského florbalu. V průběhu tříkolového výběru zaznělo hned třináct českých jmen, přímo do Finska přicestovalo okusit atmosféru nového projektu ve florbalovém prostředí kvarteto mladých krajanů.

Florbalový talent Hemerka míří do Finska. Stane se součástí unikátního projektu

Domácí florbal bude ve finské nejvyšší soutěži zastupovat liberecký talent Šimon Stránský, na kterého si v draftu ukázala helsinská organizace EräViikingit. V hlavním městě se potká rovněž s dalším šikovným útočníkem a spoluhráčem z juniorské reprezentace Matějem Pěničkou, jenž se po dvou letech stěhuje z Mladé Boleslavi. Akce se osobně zúčastnil také devatenáctiletý brankář z Českých Budějovic Martin Hanousek, nová akvizice kádru Jymy.

Nejzvučnějším jménem mezi českými nadějemi je ovšem brněnský odchovanec a člen seniorského národního týmu Adam Hemerka, jenž už se před nedávnem dohodl na spolupráci s tamějším velkoklubem Classic Tampere. Šestinásobný mistr Finska pak ztvrdil svou novou posilu do zadních řad výběrem v prvním kole draftu.

Víra v trenéra i návrat zlatých časů

„Projevili o mě vážný zájem. Byli jsme spolu v kontaktu už od mistrovství světa ve Švýcarsku, kde mě také poprvé oslovili. Během několika telefonátů mi vysvětlili klubovou vizi a cíle, se kterými jsem se ztotožňoval. Přeci jenom Classic je hegemonem finské ligy, přestože se jim uplynulá sezona příliš nepovedla,“ prozradil Hemerka ke svému přesunu do finské F-liigy.

Ve Finsku už se juniorský mistr světa a držitel dvou cenných kovů ze seniorských šampionátů představil v době koronavirové odmlky, a proto se i nyní nakonec rozhodl právě pro severského giganta. „Finská liga je nesmírně kvalitní a prestižní, takže to vnímám jako obrovský krok dopředu. Navíc chci ve Finsku reprezentovat celý domácí florbal, jak jen to půjde,“ řekl dvacetiletý talent na nedávné tiskové konferenci.

Stěhování ve Švédsku? Přítelkyně velela, já poslouchal rozkazy, směje se Langer

Na stole někdejšího hráče brněnského Hattricku či Mladé Boleslavi se přitom objevilo větší množství nabídek ze zahraničních soutěží. „Nabídek na Adama bylo hned několik. Zájem ze strany Classicu byl ovšem intenzivní. Od začátku jsem se přikláněl k finské variantě a jsem rád, že to tak nakonec dopadlo,“ přiblížil jednání o novém klubu hráčův agent Daniel Hanus.

Velkou roli při výběru sehrála rovněž přítomnost finské florbalové legendy Juhy Kivilehta na lavičce prvního týmu. „Je to osobnost Finska, navíc hrál na stejném postu jako já. Myslím si, že mi může být dobrým mentorem a předat mi značné zkušenosti,“ pronesl český reprezentant.

Reprezentant Adam Hemerka se snaží prosadit proti švýcarské defenzívě.Zdroj: Český florbal

Někdejší kapitán finské reprezentace převzal „svůj“ Classic před začátkem uplynulé sezony, první ročník v trenérské pozici mu však vůbec nevyšel podle představ, když s šestinásobným mistrem ligy skončil už před branami semifinále. „Mají ovšem velké ambice vrátit se zpět do hry o mistrovský titul a já této vizi věřím,“ podotkl Hemerka.

Na sever Evropy tak dvacetiletý obránce míří s jednoznačným cílem. „Chtěl bych se jednou stát mistrem finské ligy. S touhle myšlenkou tam také odcestuji. Těším se až se připojím k týmu a poznám nové lidi a místní kulturu,“ zakončil vicemistr světa z loňského šampionátu ve Švýcarsku.