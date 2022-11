Mistrovství světa ve florbale se hraje v nové hale. Co na ní říkáte? Je moderní, krásná. Tady jsou na ní všichni moc pyšní, protože není vůbec sranda něco ve Švýcarsku postavit. Přímo v Curychu si přeje fotbalový klub postavit svůj fotbalový stánek už snad 25 let. Pořád jsou nějaké obstrukce s papírováním. Tady se tahle hala postavila a sami vidíte, že je krásná.

Hala navíc disponuje obrovskou kostkou, jednou z největších v Evropě.

Stoprocentně. Takhle na první pohled to moc nevypadá. Posílal jsem fotku prostřednímu bratrovi, když byla na ledě a ono mi odpověděl: ‘No co, kostka’, tak jsem mu řekl, ať se podívá. Ona je od modré k modré. Málokdo si fakt uvědomí, že ta kostka je fakt tak obrovská.

Měl jste v úmyslu navštívit světový florbalový šampionát, když se hraje v hale vašeho týmu?

Když jsem zjistil, že tady bude mistrovství světa, hned jsem zjistil, že hrají Češi. Byl by asi hřích, abych nepřišel se na ně podívat. Vím, že dlouhodobě patří český florbal mezi světovou špičku a chtěl jsem vidět ho vidět na vlastní oči.

Plánujete navštívit ještě nějaký zápas na mistrovství?

Plánuji, ale záleží, jak to bude s mým harmonogramem. Samozřejmě bych se chtěl podívat i na Švédy a Finy. Možná i na Švýcary, protože na ně si myslím, že bude hala vyprodaná. Švýcaři mají rádi všechny sporty. Pochopitelně i florbal.

Lákalo by ho to zkusit spíš v útoku

Když teď máte reprezentační pauzu, tak ta pomalu nabízí se podívat na MS ve florbale, že?

Vybízí. Máme ale čtyři dny volna, tak je využiji trošku jinak než zůstat na hale.

Je to poprvé, co jste se byl podívat na florbale na světové úrovni?

Ano. Dřív jsem byl maximálně na turnaji mladšího bráchy v Milevsku, tak je to trošku rozdíl. Třeba se ale jednou přijdu podívat na něj. Florbal hraje taky i nejmladší bratr Tobiáš.

Jaké to je vidět světový florbal na vlastní oči?

Fofr! Rány jsou neuvěřitelné, jak jim čelí brankáři. Míček lítá opravdu rychle. Byl jsem se podívat před turnajem na trénink českého týmu a bavili jsme se tam. Prohodili jsme s brankáři pár slov, že míček lítá rychle a že může i lámat prsty.

Bavil jste se přímo s gólmany?

Myslím, že spíš s trenérem brankářů (Romanem Vítkem), protože oni byli v brankách. Musel jsem na led, takže jsem neměl moc času se tam nějak moc vybavovat.

Chtěl byste někdy zkusit být ve florbalové brance?

Asi bych si to zkusil, ale spíš by mě to táhlo do útoku víc. Když vidím, jak kluci zvláštně míček táhnou a pak vystřelí, tak to by mi nešlo. Asi bych střílel normálně hokejově.

Vím o vás, že jste si zkoušel florbal ve škole, tak tam jste si zahrál v útoku?

Přesně tak. Paní učitelky se mě snažily rvát do brány, protože říkaly, že když chytám v hokeji, tak bych mohl chytat i ve florbale. Jsem jím zase říkal, že to je ten důvod, proč chci jít právě do útoku, protože v bráně jsem celý život a chtěl bych si dát taky nějaké góly.

Žádný sport nesnižuje

Znáte osobně nějakého florbalistu?

Znám Karase (Jiřího Curneyho) jenom, ale ten tady nyní.

Odkud se znáte?

Z Třince. Teď hraje za Spartu, dřív hrál v Boleslavi.

Věříte českému týmu na medaili?

Pevně doufám, věřím a fandím.

Někdo říká, že florbal hrají ti, co se nenaučili bruslit. Jak ho vnímáte vy?

Asi by si ho měl ten dotyčný člověk zkusit, když říká takové věci. Nesnižuji žádný sport, a když ho někdo dokáže dělat na vrcholové úrovni v jakýmkoliv sportu vás napadne, tak je těžké dostat se mezi světovou špičku. Respekt všem klukům v nároďáku, kteří tady jsou i těm, co dělají florbal. Viděl jsem trénink a není to sranda, takže bych ho vůbec nesnižoval.

Táhne vás to i na led, když se díváte na florbal?

Teď jsem přišel z ledu, akorát mi skončil trénink. Možná mám ještě mokré vlasy a rovnou jsem proběhl na tribunu. Malý syn hraje taky florbal, tak jsem mu šel ukázat, ať se podívá.

Hraje přímo ve Švýcarsku?

Teď ho akorát přihlašujeme, aby začal hrát florbal, fotbal a taky přišel z hokejového tréninku. Všechny sporty, ať si pak vybere, co bude chtít dělat.

Takže by vám nevadilo, kdyby si vybral florbal?

Asi ne. Ať dělá, co dělá. Hlavně ať na sto procent a z radosti.

Švýcarská liga patří k nejkvalitnějším v Evropě

Teď vás čeká reprezentační přestávka. Zůstáváte tady, nebo se budete se vracet do Česka?

Teď jsme vymysleli, že pojedeme někam lyžovat.

Máte ve smlouvě, že byste neměl lyžovat, nebo tak něco na ten způsob?

Mám, ale jdu spíš učit lyžovat malého, takže to není tak, že bych někde jezdil. Budu rád, když vůbec najdeme nějakou sjezdovku. Na Matterhornu je pořád led skoro celoročně. Doufám, že se nám podaří potvrdit, že tam sníh je. Chtěl bych ho naučit lyžovat.

Jste rád, že jste dostal v národním týmu volno a mohl využít čas s rodinou?

S trenérem jsme se bavili, takže tahle pauza byla naplánovaná. Říkal, že teď na Karjalu nepojedu. Co jsme se bavili dál, říct nemůžu.

Ale uvítal jste, že máte volno?

Ano. Harmonogram tady je hodně nabitý. Hraje se pátek, sobota, dva dny za sebou, takže ho vítám.

Jak jste v Curychu spokojení s rodinou?

Nedá se to vůbec srovnat s něčím, kde jsme byli před tím. Čína, Rusko a paradoxně ani Česko. Nejlepší na tom je cestování. Nejdelší cesta je do Ženevy tři hodiny. Jezdí se v den zápasu. S rodinou trávím zatím nejvíc času v kariéře. Když jsem hrál třeba v Třinci, tak jsme jezdili vždy den dopředu. Tady jsme se nejpozději vrátili ze Ženevy ve tři ráno. Všichni jsme tady moc spokojení, že můžeme trávit čas spolu.

S Curychem jste zatím ve švýcarské lize čtvrtí. Jste spokojený s dosavadními výsledky?

Jsem spokojený. Začátek jsme měli slabý. Tam bylo štěstí, že jsme uhráli body, které jsme neměli popravdě získat. Cítím, že se začínám rozjíždět a začíná se nám dařit sehranost a začínáme naplňovt potenciál týmu.

Poslední zápas v Bernu jste ale před reprezentační přestávkou vynechal kvůli limitu počtu cizinců, kteří mohou nastoupit.

Jeden zápas jsem měl vynechat kvůli drobnému zranění, pak jsem šel do brány. Bavil jsem se s trenérem, protože nám vypadl útočník. Tým byl tak potřeba doplnit dalším útočníkem. Takový je prostě úděl, když je jeden cizinec navíc, tak to takhle je. Nehledám v tom nic závažného. Využil jsem toho a zašel jsem si na florbal.

Když byste měl srovnat švýcarskou ligu s jinými soutěžemi, je teď hodně kvalitní po přílivu hráčů z KHL?

To je právě ono. Bavíme se o tom i v šatně s kluky. V tuhle chvíli jsme se všichni shodli, že díky tomu, jak přišlo hodně cizinců z Ruska, tak si myslím, že je jedna z nejkvalitnějších v Evropě.

Co fanoušci Curychu? Chodí hodně lidí na hokej?

Všichni se hlavně těšili na arénu. Pokaždé je tady vyprodáno, nebo k tomu chybí třeba tisícovka fanoušků. Atmosféra je skvělá a musím zaťukat, že jsme doma ještě neprohráli. Vždycky tu byl důvod k radosti a fanoušci nás hnali.