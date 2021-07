Vzpomínáte? Jakub Šárka před jedenácti lety ohromil česká filmová plátna skvělým výkonem ve filmu Občanský průkaz, který mapoval osudy mladých chlapců v sedmdesátých letech.

Herectví však Jakub Šárka překvapivě opustil a vydal se na dráhu úspěšného florbalisty. Zahrál si na juniorském mistrovství světa a momentálně rozdává radost v dresu Bohemians Praha. A co víc, před nedávnem rozjel slibnou kariéru také mezi českými soudci.

Narodil se v Praze do rodiny šesti sourozenců. Chodil do skautu, sportoval a podléhal kouzlu počítačů. V roce 2010 mladý Jakub přemýšlel, co by ho v životě bavilo. Ve škole narazil na letáček castingové firmy, a tak se z legrace přihlásil na herecký konkurz. Tehdy režisér Ondřej Trojan sháněl chlapce, který by dokázal ztvárnit roli nadaného básníka Aleše, jenž bavil svoji rebelantskou partu i holky nápaditými verši.

Úplně nový svět

Šestnáctiletý Šárka ohromil filmový štáb a rázem se ocitl v novém světě. Světě, o kterém dost možná nikdy předtím ani nesnil.

„Najednou jsem začal spolupracovat se známými herci, jejichž umění jsem obdivoval od nejútlejších let,“ popisoval tehdy své první pocity nadšený mladík. Jenže nadějná kapitola skončila dříve, než se vůbec stihla rozběhnout.

Památná scéna z filmu Občanský průkaz:

Zdroj: Youtube

„Rozhodl jsem se, že herectví není směr, kterým bych se chtěl v životě ubírat,“ přiznal. Šárku lákaly role v podobných filmech jako byl právě Občanský průkaz, ale v Česku po nich nebyla sháňka. „Herecké příležitosti nebyly. U nás se podobné filmy točí vcelku ojediněle a neexistovala žádná jistota, že bych další takovou roli někdy získal,“ zakončil svou hereckou kapitolu Šárka.

Zamiloval si florbal

A tak se mladý usměvavý kluk vydal do světa sportu. Zamiloval si florbal a začal hrát v pražském týmu Bohemians. V juniorském věku patřil mezi nejlepší hráče v republice a na sklonku mládežnické kariéry přišla odměna: mistrovství světa juniorů v německém Hamburku.

„Vůbec jsem to nečekal, bylo to pro mě obrovské překvapení,“ líčil tehdy.

Dokázal tak, že umí zamotat hlavu nejen filmovým spolužačkám, ale i soupeřovým obráncům. Z šampionátu sice medaili nedovezl, avšak svými výkony zaujal hned několik světových klubů.

„Jsem rád, že jsem se rozhodl pro florbal. Každý, kdo někdy hrál kolektivní sport tak ví, jak je parta důležitá a kolik skvělých kamarádů můžete získat,“ vyprávěl sebejistě.

Bývalý herec a florbalista Bohemians Jakub ŠárkaZdroj: FBŠ Bohemians Praha

On si sport zkrátka užíval. Marně jej před lety zkoušeli přemluvit režiséři, stejně dopadli také zástupci evropských klubů. Šárka zůstal v Praze a odmítl angažmá v zahraničí.

Zahozená šance? Kdepak. Florbal pro něj zkrátka není vším, na první místo staví vzdělání. „Chtěl jsem po gymnáziu na nějakou prestižní školu,“ prozradil.

A dobře udělal. Dnes je úspěšným absolventem Právnické fakulty UK a nastoupil jako asistent na městský soud v Praze. „Vlastně předžvýkávám některé případy soudcům, abych jim ulehčil práci,“ usmívá se Šárka.

Ale ještě na skok k florbalu. Šestadvacetiletý Šárka patří mimo jiné mezi významné osobnosti Bohemians Praha a svému klubu zůstal věrný po celou dobu kariéry. Tedy až na jednu malou výjimku. V roce 2018 si odskočil do druhé švýcarské ligy, avšak v městečku Ticino ležícím ve Švýcarských Alpách setrval pouze jedinou sezonu.

V posledním ročníku větral sítě extraligových branek ve velkém stylu. V základní části si připsal 21 gólů, čímž se stal druhým nejlepším střelcem svého týmu.

Jeden z pozápasových rozhovorů Jakuba Šárky:

Zdroj: Youtube

Zlatý hřeb však dokonal až v play-off. Bohemians sice vypadli hned ve čtvrtfinále, ale Šárka zaznamenal v šesti duelech neuvěřitelných devatenáct kanadských bodů (14+5).

Vše nechává otevřené

Nejlepší sezona v kariéře? „Prostě to tam napadalo,“ vtipně popisoval kanonýr s číslem 91. Jenže on sám dobře ví, že spojení florbalisty a soudce nemůže dlouho vydržet.

„S prací a sportem toho opravdu už nejde tolik stihnout. Zatím jsem nad tím tolik nepřemýšlel, uvidíme, co život přinese,“ dodal.

A co dávné vzpomínky na tehdy úspěšnou hereckou kapitolku?

„Ke vzpomínkám na film se už prakticky vůbec nevracím. Už je to přeci jen víc jak deset let. Ani lidé z okolí, což jsem překvapený, jelikož na začátku těch vtípků bylo celkem hodně,“ zakončil Šárka.