Letitý rekord české florbalové reprezentace padl. Legendárního Radima Cepka vystřídal na čele historického bodování národního celku Matěj Jendrišák.

Matěj Jendrišák je rekordmanem české florbalové reprezentace. | Foto: Lubomír Skála/Český florbal

Legendární Cepek, který poté působil úspěšně u národního týmu také jako trenér, byl na čele řadu let. Svou kariéru v národním celku ukončil v roce 2010. Do čela produktivity usedl už o několik let dříve. To jen pro představu, jakou dlouhou dobu kraloval bodování právě Cepek.

Jendrišákovi se jeho rekord povedlo dorovnat už ve čtvrtek v klání proti Maďarsku. Zajímavostí je, že v té době měli oba naprosto shodná čísla – 143 bodů, 71 branek a 72 asistencí. Zlomová situace přišla při vysoké výhře proti Rakousku. Jendrišák v závěru druhé periody vybídl parádní přihrávkou ke skórování Petra Majera.

„Těžko ale hodnotit celý rekord takhle po zápase, ale znamená to pro mě hodně. Nevěřil jsem, že se ještě dokáži do reprezentace vrátit a o tento rekord zabojovat. Jsem proto rád, že se mi povedlo Radima dnes o jeden bodík překonat. Z tohoto pohledu je to pro mne hodně cenné,” říká čerstvý rekordman ke svému milníku.

„Matějovi gratuluji. Je to velký počin a potvrzení jeho skvělé kariéry. Dosáhl výjimečného milníku, který je to odměnou a obrovským zadostiučiněním za jeho práci, čas, práci a energii, kterou věnoval nejen reprezentaci, ale celému florbalu v Česku na úkor jiných věcí,” řekl po utkání trenér Jaroslav Berka, který je stejně jako Jendrišák z Havířova. Společně dokonce v Torpedu nastupovali v nejvyšší soutěži a dosáhli na druhé místo.

Nervozita opadla

Český kouč navíc oceňuje i jeho obrovský přínos pro tým. „Je pro nás důležitý jako mentor současných a budoucích vůdců reprezentace. Několikrát jsme si spolu tu roli definovali a často se o tom bavíme. Je důležitým pilířem v té cestě, kterou jsme si nastavili. Jeho zkušenosti a přístup jsou obohacující. Přináší jiné pohledy a týmu tak hodně pomáhá,” popisuje Berka.

Sám Jendrišák pak přiznal, že po rekordním momentu z něj trochu opadla nervozita. „Moc jsem se k tomu upnul. Snažil jsem se nepřemýšlet nad tím, že bych to musel zrovna dnes udělat, ale v hlavě jsem to měl a tím zápasem jsem se celkem protrápil. V první třetině jsem měl spoustu šancí na to, abych dal gól. Ty jsem neproměnil a dostalo mě to trochu do stresu,” přiznává zkušený florbalista, kterého v publiku podporovala i jeho rodina.

„Bylo na něm hodně vidět, že si pro to šel. Byl hodně hladový a trochu se trápil. Začínal jsem na střídačce a když jsem se dostal do hry k němu do lajny, tak jsem si moc přál, aby mu to tam padlo. Byla na něm vidět úleva. Zaťal obě pěsti a hodně si oddechl. Matějovi patří velká pocta za celou jeho kariéru. Je to velký milník pro celý český florbal. Je velký vzor nejen pro spoustu mladých hráčů, ale i pro nás, kteří s ním hrajeme v týmu,” říká s obdivem Filip Langer, který po Jendrišákově boku v reprezentaci debutoval a po rekordní asistenci mu sebral na památku míček.

Pro Langera, který má našlápnuto k tomu, aby dosáhl na podobné úspěchy, je Jendrišák výraznou osobností. „Je extrémně cílevědomý a jedná se o obrovského profesionála. V posledních sezonách si prošel problémy s kolenem, ale je vidět, že florbal pro něj znamená hrozně moc. Aktuálně je ve skvělé formě a dokazuje to nejen tady, ale i v SSL. Je ho potřeba. To, co už pro celý florbal u nás udělal, je velké, ale může to vše ještě o navýšit,” říká a obdivem muž, který při absenci Ondřeje Němečka navlékl kapitánskou pásku, kterou dříve v národním týmu nosíval i Jendrišák.

S týmem si navíc pojistil postup na světový šampionát, který se odehraje v prosinci v Malmö. „Cíle jsme si řekli už na začátku nového cyklu. Postupnými krůčky směřujeme k tomu, abychom byli nejlepším týmem na světě. Neříkám, že se to musí stát na tom nejbližším mistrovství a že já na něm budu, ale chci minimálně pomoci udělat týmu další krok dopředu směrem k našemu cíli,” popisuje 34letý hráč.