Mění se zavedené pořádky? Rozdíly se smazaly. Musí s námi počítat, hlásí Beneš

„Jsem rád, že se letos vše podařilo uzpůsobit tomu, že hrajeme na naší zemi, bojujeme za Česko a můžeme to ostatním dát najevo jinak než jenom výkony na hřišti,“ říká Bauer. Podle něj tak dojde ke spojení florbalu s národem a fanoušky. Design helem se začal řešit přibližně dva měsíce před šampionátem, nicméně kompletní byl až den před závěrečným soustředěním v Kutné Hoře. „Na první trénink jsme dostali helmu a ještě z toho tekl lak,“ žertuje Bauer, který se o airbrush masek hodně zajímá. Na Vyšší odborné škole publicistiky na toto téma dokonce napsal i absolventskou práci.

Helma je v přední části zabarvena do černé barvy se zlatými prvky. „Věděli jsme, že tahle kombinace bude určitě dobrá varianta, pro mě nejlepší možná. Jednoduchý design perfektně doladěný drobnými prvky, které symbolizují sounáležitost se zemí, rodinou a týmem jako takovým,“ pochvaluje si 31letý gólman z Mladé Boleslavi. Stejné barvy má i jeho klubová maska, s tímto zbarvením na helmě dokráčel se Středočechy pro mistrovský titul. Nyní by rád zlato i s českým národním týmem. O něm se ale zatím nahlas nemluví.

On i Beneš se shodli ve výběru individuálních doplňků, které se nachází v zadní části helmy. Bauer vyjma symbolů odkazující na Česko zvolil také na dlouholetou přítelkyní, a jak sám říká, i životní partnerku Alenu Vokatou, která je rovněž brankářka působící aktuálně v extraligovém Jičíně a do reprezentace se podívala coby juniorka. „Že může být se mnou pomocí odkazu na masce, je pro mě důležité pro můj vnitřní pocit. Je to taková druhá věc ohledně komunikace, kterou držíme i během mistrovství světa a pouto drží, i když jsme 800 kilometrů od sebe,“ podotýká Bauer.

Podobně mluví i Beneš, který jako symboliku zvolil na zadní část helmy rovněž Česko, dále pak jména dětí, jejich data narození a svatby. „Pro mě něco nepopsatelného, že s nimi pořád můžu být, na trénincích i v zápasech. O to víc si to užívám,“ rozplývá se 36letý brankář florbalové Sparty.

Rivalita jim pomáhá

Oba gólmany navíc spojuje rivalita na bázi fotbalových pražských “S“. Beneš fandí Spartě, Bauer Slavii. „Když jsem si po posledním derby vybavil, že budu s ním osmnáct dní na pokoji, tak to nebylo jednoduché. Hned ten večer jsem mu psal,“ přiznává starší z gólmanů. Že z nich každý fandí každý jinému odvěkému soupeři, jejich přátelství a vztah utužuje.

„Můj nejlepší kámoš ze střední byl slávista a jsme úplně v pohodě. Dokážeme se popíchnout, ale nikdy ne v osobní rovině. Nejsem antislávista, který by hejtoval. Když hraje dobře, tak jí úspěch přeji. Když si ho odpracuje na hřišti, tak jsem s tím v pohodě,“ prohlašuje Beneš. „Je pořád o čem se bavit. Jsem trošku antisparťan, ale ne do takové míry, abych kazil naše přátelství, které jsme si za pár let vybudovali,“ dodává Bauer. On sám osobně chodí do Edenu na známou Tribunu Sever, když má čas. „Jdu do kotle, ale nejsem člověk, který by se šel kvůli tomu porvat. Nepotřebuji a nemám v úmyslu se kvůli tomu s někým hádat,“ podotýká.

Poslední ostře sledovaný výsledek ale potěšil oba. Sparta totiž vyhrála v Plzni, čímž pomohla Slavii přiblížit se Viktorii na rozdíl jednoho bodu. „Vyhráli jsme, takže nálada je lepší,“ usmívá se Beneš. „Nám pomohli v boji o titul, takže paráda,“ doplňuje Bauer.