Brankář florbalistů Bauer po prohře: Stříbro? Úspěch, nicméně zlato je zlato

„Vidím tam progres. Posunuli jsme se v individuálních věcech, přístupu, v chování v zápasech. Laťka leží o trochu výš a musíme jít dál,“ řekl hlavní kouč Jaroslav Berka. Muž, který má stát v čele velké florbalové reformy. Od unie dostal smlouvu na pět let a hned v prvním roce působení u národního týmu ukázal, že by on mohl být tím revolucionářem, který změní již několik let zavedené pořádky.

Jendrišák: Cesta je nastartovaná dobře, jen z ní neuhnout

Sám ví, že současný kádr má velký potenciál minimálně na dalších šest až osm let. S celým realizačním týmem si ze šampionátu odváží spoustu poznámek a věcí, které do budoucna chce zlepšit. „Máme představu na čem pracovat, ale zároveň jsme se to potřebovali prožít, abychom si to zhmotnili,“ popisoval kouč po prohraném finále a to i z pohledu hráčů. „Určitě nebudou chtít zažít další prohru. Není úplně hezké se na ně (Švédy) koukat, jak slaví. Teď si tou nepříjemnou zkušeností musíme projít. Teď půjde jenom o to přetavit jako dál,“ vzhlížel už do budoucnosti Berka.

Podobně se koukají už i hráči, kteří sami vědí, že tým má potenciál, který snad nikdy před tím ještě neměl. „Když se podívám na ročníky Švédů, Finů nebo i Švýcarů, tak aby další mistrovství klaplo, je obrovský. Za mě je cesta nastartovaná dobře a teď jen z ní neuhnout,“ mínil zkušený Matěj Jendrišák, který se do národního týmu vrátil po čtyřech letech. V kariéře prohrál už další velké finále. I on ví a cítí, že pro český tým je zlato z mistrovství světa reálným cílem.

Martin Tokoš: Finále mě nabilo. Co dál? Ještě chci zkusit to zlato urvat

Pokud se tak stane, zažije florbal revoluci. „Všichni jsou moc rádi, že ty zavedené pořádky mění právě Češi. Bylo vidět, že jsme ve finále právem a patřili jsme mezi dva nejlepší týmy na šampionátu. Což je ohromný posun,“ dodal Filip Šuman, dlouholetý prezident Českého florbalu a nyní viceprezident Mezinárodní florbalové federace.

Těžko říct, zda Češi budou nejlepší už za dva roky, kdy se MS hraje ve Švédsku. Florbalový hegemon rozhodně nebude chtít opouštět světový trůn na domácí půdě. Za čtyři roky už by ale český tým mohl světový šampionát ovládnout. „Určitě je na čem stavět. Práce s mládeží je kvalitní, ať už systémově nebo v klubech, kde jsou dobří trenéři. Odborníci na svém místě, rostou z toho fakt nadějní kluci. Budoucnost určitě je,“ přidává se gólmanská jednička Lukáš Bauer, který se několik let stará o rozvoj mládeže a dozoroval nad jejím vývojem.

Ať už za dva nebo čtyři roky, kde by současná generace kolem Filipa Langera měla být na vrcholu sil. „Vybudovali jsme si s realizačním týmem neskutečnou partu. Hodně jsme se posunuli herně, pořád máme na čem stavět. Máme další kluky, kteří čekají na svou šanci v reprezentaci,“ míní 20letý florbalista, ze kterého už teď jasně vyzařuje, že je a bude největší hvězdou týmu v nejbližších letech.