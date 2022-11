Češi se pro duel s Němci přesunuli do druhého dějiště šampionátu ve Winterthuru, kde se představili poprvé v historii. Seznamování s novým prostředím jim ale trvalo dlouho. Kisugite sice otevřel skóre už ve třetí minutě, nicméně na další trefy si museli hráči ještě počkat.

Gólovou smršť řídil Adam Delong, který nejprve rozdával spoluhráčům gólové přihrávky a sám rozjel lavinu branek v prostředním dějství. „První třetina trošku vlažná, ve druhé jsme rozjeli brankostroj. Soustředili jsme se, abychom víc ohrozili branku, což fungovalo,“ pochvaloval si Josef Rýpar.

Po druhé třetině vedli Češi 8:1 a zdálo se, že bude jenom otázkou, jaký rozdíl bude na konci zápasu. Místo jeho zvyšování ale přišel opačný efekt. Trenéři nechali odpočívat zkušené borce z Tatranu Langera, kapitána Němečka a Marka Beneše. Soupeř toho dokonale využit a náskok favorita se začal ztenčovat.

Nesmyslná vyloučení

Gól Heinse český tým vykolejil. Němci se nadechli k velké stíhací jízdě. K tomu jim navíc pomohla opět i zbytečná vyloučení na Čechů. Gruber poslal v rohu za německou bránou soupeře k zemi a začala stíhací jízda outsidera, která skončila až v poslední minutě, kdy se přiblížil na konečný rozdíl dvou branek.

„Vyloučení nesmyslná. Už se nám to stalo druhý zápas. Něco, co si musíme vyřešit do závěrečné fáze turnaje. Najdeme hromadu negativních i pozitivních věcí. Na konci se projevilo, že máme nejmladší tým z top čtyřky tlak, že musíme,“ uznal asistent trenéra Pavel Brus.

„Možná šli ve třetí třetině noví čerství kluci, kteří měli síly. Možná to přehnali sem tam v soubojích. Byla laciná vyloučení a zápas byl trošku zdramatizovaný. Němci se chytli,“ přidal se Rýpar.

Jak s Lotyšskem, tak i s Německem nechali Češi soupeře vrátit do hry vlastními vyloučení. Hra v oslabení je velkým varováním před pondělním duelem se Švédy. „Určitě to bude jedno z témat. Dostali jsme góly ze situací, ze kterých je nechceme dostávat. Jestli tam bylo nějaké lehké polevení nebo nekoncentrovanost, to si musí vyhodnotit hráči,“ podotkl Brus.

„Ukázalo se, že nefungují speciální situace, jako je oslabení. Můžeme se o to opřít. Možná je lehce pozitivní, že to přišlo na začátku turnaje v zápase s Německem. Jinak byl v naší režii. Pět na pět jsme hráli dobrý florbal,“ uzavřel Rýpas. Očekávaný souboj se Švédskem se bude hrát v pondělí od 18 hodin opět ve Winterthuru.

Německo – Česko 6:8 (0:2, 1:6, 5:0)



Branky: 32. Niheln (Hofferbert), 46. Heins (Broker), 50. Heins (Broker), 56. Wöcke Heins), 60. Nihlen (Heins) – 3. Kisugite (Šindler), 13. Rýpar (Delong), 21. Delong (Langer), 28. Besta, 32. Krbec, 33. Kreysa (Langer), 33. Rýpar (Delong), 39. Langer (Delong). Vyloučení: 4:4. Využití: 2:2. V oslabení: 0:1. Rozhodčí: Soderman, Boström (Švédsko).



Německo: Lemke – Weigelt, Hoppe, Siede, Rutz, Schuschwary, Böttcher, von Pritzbuer – Heins, J. Bröker, N. Bröker – Hofferbert, Wöcke, Nihlen – Jordan, Herlt, Weisskirchen – Bothe, Kühl.

Česko: Martin Beneš – Němeček, Hemerka, Rýpar, Punčochář, Gruber, Kisugite – Langer, Havlas, Marek Beneš – Krbec, Forman, Delong – Besta, Šindler, Kreysa – Ondrušek, Jendrišák, Tokoš