„Zaneste brambory do sklepa, české florbalistky vykopaly po dvanácti letech bronz na mistrovství světa!“ Touto ikonickou větou komentátora ČT Ondřeje Zamazala skončila cesta ženské reprezentace na světovém šampionátu v dalekém Singapuru. Návrat na medailovou vlnu lze pochopitelně hodnotit jako velký úspěch pro celou komunitu. O celkovém přínosu turnaje na asijském kontinentu s ohledem na rozvoj florbalu už se ovšem tak lichotivě nešušká. Proč? Svůj pohled nabídl v rozhovoru pro Deník florbalový expert a komentátor Tomáš Rambousek.

Český výběr vybojoval na florbalovém MS v Singapuru bronzové medaile. | Foto: Martin Flousek/Český florbal

Ženská reprezentace slaví na mistrovství světa v Singapuru vysněné bronzové medaile. Tohle se po všech těch bramborových ročnících poslouchá hezky, viďte?

Je to určitě zasloužená odměna za všechno to úsilí, které holky v posledních letech vynaložily. Není to jen o tom, že by se jim podařilo vyhrát letošní bronzové utkání. K medaili bylo možná daleko blíže ve třech případech z posledních čtyř šampionátů. A myslím, že tentokrát měl český tým spíše víc štěstí než v předchozích zápasech o bronz. Zkrátka jim to ten osud tentokrát vrátil.

Co nyní rozhodlo o tom, že se českým florbalistkám podařilo zlomit onu prokletou bránu s cennými kovy?

Narovinu řeknu, že to letos nebylo ani tak o umění a sportovní formě. Český tým v těch důležitých duelech na závěrečném turnaji nehrál dobře, i když to v přípravě vypadalo nadějně a slavily se i skalpy Švédska a Finska. V Singapuru to ale úplně nefungovalo. Bronz máme především díky víře a bojovnosti. A také zásluhou svěžího mládí.

Věřil jste tomuto týmu, nebo vás popadaly ty stejné obavy jako v předchozích letech?

Přiznám se, že v průběhu turnaje mě tým moc nepřesvědčil, ale stejně bylo nejdůležitější semifinále a zápas o medaile. Ve skupině nám Švédsky nedaly šanci a v bojích o cenné kovy první pokus nevyšel. S Finskem to bylo opravdu špatné, nejen výsledkově. I se Švýcarskem to bylo dlouho podivné, ale jak jsem říkal, přišla odměna za bojovnost. Ten tým, i když se mu příliš nedařilo, měl obrovský charakter.

Dá se tedy počínání výběru trenéra Procházky na asijském kontinentu považovat za splněnou misi?

Po dvanácti letech mají holky medaili, ta poslední byla v roce 2011, taktéž bronzová. Takže úkol se dá považovat za splněný. Upřímně si myslím, že pro současný tým je třetí místo reálné maximum. To v minulých letech byla případná účast ve finále daleko blíže.

Jak důležitá se nakonec ukázala přítomnost velezkušené kapitánky Elišky Krupnové v kabině i na hřišti?

Eliška zůstává stálicí a oporou. Ona je florbalový ambasador a v podstatě na sebe bere spoustu pozornosti, ať už na hřišti, nebo po té mediální stránce. Spoluhráčkám z týmu ulehčuje práci a mladé holky mají vzor vedle sebe v kabině. Vždyť sedí vedle bývalé nejlepší hráčky světa! Také si ale myslím, že navzdory její neustále produktivitě ji český tým neumí tolik využít. Často se kolem ní míchala sestava a ideální složení lajny se pro tuto osobnost stále hledá.

Do toho se mezi elitou blýskla také početná skupinka mladých nadějí. Může to být jistý příslib s výhledem do dalších let?

Rozhodně ano. Taková Vanessa Keprtová roste v hráčku světové třídy. Rovněž Anna Brucháčková má nakročeno skvěle. Vanessa je navíc florbalistka, kterou se naučilo respektovat i Švédsko. Druhá zmiňovaná je zase supertalent. Bezstarostně pak skočila do velkého florbalu také sedmnáctiletá Karolína Klubalová. Další ukáže až budoucnost. Myslím si, že tato děvčata mají před sebou tři až čtyři důležité roky, ve kterých se rozhodne o vývoji jejich kariéry.

Navzdory tomu se nad celým šampionátem vznáší řada otazníků. Minimálně co se samotné organizace události týče. Souhlasíte?

Ačkoliv jsem nebyl v dějišti turnaje osobně, tak bohužel i na dálku z výpovědí hráček bylo patrné, že se záměr turnaje úplně nepovedl. Už jsme viděli daleko lepší světové šampionáty. Šlo o divácký dojem, ale třeba i nepřesné statistické výstupy. Stránky mistrovství jsou nově zamčené a přístup k nim mají jen lidé, kteří se zaregistrují. A to logicky snižuje zájem. Pokud florbal bojuje o přízeň a fanouška, měl by být co nejvíce otevřený.

Florbalový expert a komentátor Tomáš Rambousek (vpravo).Zdroj: se svolením Tatranu Střešovice

Byl jste již od začátku zastáncem toho, aby se Mezinárodní florbalová federace takového troufalého kroku raději vyvarovala? Přeci jen z finančního hlediska to musela být poměrně drahá sranda…

Florbal moc dobře ví, že v Asii je ideální prostředí na rozvoj. I další sporty záměrně cílí na jižní část Asie, úspěšné MS pořádal na Filipínách, Indonésii a Japonsku třeba basketbal. Takže za mě Singapur klidně ano, ale s jasnou vizí, propracovaným scénářem a dokonalou péčí. To se však Mezinárodní florbalové federaci vůbec nepovedlo.

V jejich snářích se píše, že šampionát ve florbalem nepolíbeném Singapuru lze chápat jako „rozvojový projekt“. Mělo jít tedy primárně o zviditelnění sportu jako takového?

Úplně nesouhlasím s tím, že Singapur by byl florbalem nepolíbený. Ba naopak. Je to již tradiční florbalová země, hrála už první šampionát v roce 1996 a její mužská reprezentace tehdy hrála proti Česku. Do země už „exportovaly“ své zápasy týmy finské nejvyšší soutěže a snad se jim to i vyplatilo. Ale jak už jsem říkal, pokud se vypravíte do relativně vzdálené destinace, musíte mít ty nejdetailnější informace, abyste byli úspěšní.

A trefit se přesně do období, kdy v Singapuru probíhají prázdniny pro všechny studenty, jednu z klíčových skupin potenciálních zájemců, tomu asi také příliš nepomohlo.

Ano, to je třeba problém, který zjevně lidé z IFF podcenili nebo vůbec neřešili. V jakémkoliv jiném komerčním odvětví by za to padaly hlavy. Nejde jen o nahnání dětí na tribuny, aby to nějak vypadalo. Dětský či studentský divák se v tomto ohledu stává novým potenciálním hráčem florbalu. A pak mrzí hlavně to, že ti dětští fandové nebyli ani na zápasech domácího týmu. O lokaci turnaje se rozhodovalo možná dříve, než byl tenhle aspekt známý, ale rozhodně se s tímto problémem dalo nějak pracovat.

Prázdné tribuny doprovázely každé utkání turnaje, jak jste zmínil, i na domácí výběr Singapuru docházely pouhé desítky diváků. Jak se tohle bude na vysokých křeslech obhajovat?

Mezinárodní florbalová federace není bohužel silná ani v jiných odvětvích, to je stále více viditelnější fakt. Nedokáže přitáhnout zájem ani partnery, a koncepty soutěží, které vymýšlí, málokdy dávají nějaký větší smysl. Poslední projekt je vidět i v Česku, naše nejlepší týmy hrály inovovaný formát Poháru mistrů, ale na hřištích nevidíte jedinou zmínku toho, že jde o unikátní událost. Přitom by stačilo tak málo, třeba jen nalepit logo soutěže do středového kruhu…V porovnání s ostatními sporty si IFF počíná skutečně amatérsky.

Je to tedy důkaz toho, že florbal zatím na takové expanze do vzdálenějších destinací zkrátka nemá?

Tak to určitě není. Export florbalu do Singapuru smysl dává, ostatně jako do dalších asijských zemí. Takové Japonsko se na letošním šampionátu umístilo lépe než třeba Německo s Norskem. Nicméně ono to není jen o florbale jako takovém. Je to hlavně o péči, vytipování vhodných projektů a destinací. A samozřejmě určité míře profesionalismu.

Může to být pro celou florbalovou komunitu určitý zdvižený prst, že touto cestou zkrátka ne?

Myslím, že florbalová komunita vnímá problémy daleko více než samotná IFF. Otázkou je, jakou vůli a sílu může mít něco měnit. Florbal je sport, ve kterém nikdy nebyly velké peníze a tím pádem je pro kluby mnohem důležitější starat se o sebe, než aby měly nějakou iniciativu měnit věci na půdě mezinárodního florbalu. Ze strany federace žádná dotace určitě nepřijde.

A jakou cestou podle vás naopak ano?

Když se vrátím k MS v Singapuru, tak v posledních dvou dnech bylo krásně vidět, že florbal je i na televizních obrazovkách opravdu atraktivní sport. Takže tady cestu rozhodně vidím. Do televize však patří jen špičkový florbal ve špičkových kulisách, jiný bohužel kazí jméno sportu. Je to jako v ostatních odvětvích. Ani v tenise se nevysílají zápasy hráčů ze třetí stovky žebříčku.