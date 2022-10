Čeští florbalisté budou pod Alpami navazovat na bronzový úspěch z posledního mistrovství světa. A to i s elitním útočníkem Matějem Jendrišákem, který na loňském MS scházel kvůli nesouhlasu s tehdejším trenérem Petri Kettunenem. Opora švédského Linköpingu je historicky druhým nejvíce bodujícím českým hráčem na světových šampionátech, spolu s Tomem Ondruškem je také nejzkušenější - pro oba to bude už šestý šampionát. Do týmu se vrací také Martin Tokoš, i on chyběl loni kvůli finskému kouči.

"Martin i Matěj jasně deklarovali velkou motivaci a co pro ně znamená reprezentovat naši zemi. Na každé akci odváděli vždy profesionální práci jak pro tým, tak i z pohledu jejich individuálního výkonu. Nominaci si tak vysloužili jak díky tomu, tak také proto, že týmu přinášejí určité herní prvky, které v něm jinak nejsou příliš zastoupeny. Zároveň jejich zkušenosti umožní rychlejší a efektivnější růst mladším hráčům,” vysvětluje Jaroslav Berka.

Úspěšný start jubilea. Český florbal odtajnil plány do další ligové sezony

Ten bere do Švýcarska i mladé bojovníky, úplným nováčkem je střešovický Jonáš Kreysa. Kouč vnímal jeho dlouhodobě nadstandardní výkony i výrazný progres formy. "Na všechny kempy dorazil vždy velmi dobře připravený a do posledního momentu nás na každé akci více a více přesvědčoval o svých kvalitách. Je to gólový hráč, a věříme, že bude na mistrovství světa žolíkem,” komentuje Berka Kreysovo zařazení do sestavy.

Celkově je tým podle něj extrémně pracovitý, ambiciózní, s velkým potenciálem. "I přes kratší cyklus se s každou reprezentační akcí výrazně zlepšoval a vždy pracoval ve velké intenzitě a kvalitě na hřišti i mimo něj. Mám z něj velmi dobrý pocit, ” dodal hlavní kouč českého výběru.

Závazek? Být nejlepší na světě

Světový šampionát se odehraje netradičně již začátkem listopadu, hostit jej budou Curych a Winterthur. Češi vystřídají obě destinace, začnou ve zbrusu nové curyšské Swiss Life Areně proti Lotyšsku, poté se přestěhují do winterthurské AXA Areny, kde postupně vyzvou Německo a Švédsko. Ve skupině se tak potkají tři semifinalisté ze Světových her.

"Předpokládám, že tomu bude odpovídat kvalita vzájemných utkání. Potřebujeme být vyladěni a nachystáni na každý zápas, a pokaždé k němu musíme přistoupit maximálně zodpovědně a předvádět kvalitní výkony. Už jsem to několikrát říkal, v rámci našeho projektu máme ambici stát se nejlepším týmem na světě, na čemž intenzivně pracujeme. Nechceme si říkat nic jiného, protože by to nevystihovalo správně to, o co se snažíme a co je hnacím motorem našeho úsilí. Je to zejména závazek a měřítko našeho způsobu práce, tzn. nejdříve musíme jako nejlepší tým na světě pracovat a fungovat tak jak na hřišti, tak mimo něj. Teprve poté se tím nejlepším týmem na světe staneme,” říká Berka bez falešné skromnosti.

Plzeň v Lize mistrů? Ve Finsku jsem za hvězdu, směje se florbalový talent Majer

Jeho tým ještě čeká soustředění v Kutné Hoře, poté se Češi přesunou na závěr přípravy do šumavských Českých Žlebů, kde absolvují finální teambuilding, a odkud se pak vydají přímo do Švýcarska.

Nominace národního týmu:



Brankáři: Lukáš Bauer (Florbal MB), Martin Beneš (Sparta Praha).

Hráči: Marek Beneš, Matěj Havlas, Jonáš Kreysa, Ondřej Němeček (vš. Tatran Střešovice), Jiří Besta, Adam Delong, Matyáš Šindler (vš. 1. SC Vítkovice), Filip Forman, Martin Kisugite (oba FbŠ Bohemians), Jakub Gruber, Adam Hemerka, Lukáš Punčochář, Martin Tokoš (vš. Florbal MB), Matěj Jendrišák, Josef Rýpar (oba Linköping IBK, Švéd.), Mikuláš Krbec (Sparta Praha), Filip Langer (FBC Kalmarsund, Švéd.), Tom Ondrušek (Florbal Chodov).



Náhradníci:

Brankáři: Tomáš Jurco, Lukáš Kříž (oba Tatran Střešovice).

Hráči: Dominik Beneš, Matej Pěnička (oba Florbal MB), Tomáš Hanák (Tatran Střešovice), Jakub Hubálek, Ondřej Vítovec, Adam Zubek (vš. 1. SC Vítkovice), Jan Malič (FbŠ Bohemians), Marek Zouzal (Sparta Praha).