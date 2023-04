/VIDEO/ V nájezdové soutěži Penalty Shot Battle jde do tuhého. Po semifinálovém dostaveníčku florbalistů Karlových Varů a Královských Vinohrad už je jasno, kdo ve finále vyzve Tatran Střešovice. A vítěz souboje je možná trochu překvapivý: dál jdou Hurikáni z lázeňského města. Soupeřům z metropole nedali šanci.

Penalty Shot Battle: semifinále mezi Karlovými Vary a Královskými Vinohrady. | Video: Deník/Nedori

Do hlavní role sám sebe obsadil Matyáš Velc, útočník Karlových Varů. Před nájezdovým duelem věřil svým šikovným rukám.

„Budu dělat to, co mi vycházelo nejvíc. Pokusím se stahovat gólmana do svojí forhendové kličky a následně vystřelit do víka. Určitě do zápasu jdeme s tím, že chceme postoupit dál,“ hlásil západočeský šikula odhodlaně.

Druhým členem dvojice Hurikánů byl brankář Jan Eckhardt. „Předpokládám, že útočník Vinohrad bude volit jednodušší zakončení. Nečekám žádné parádičky,“ svěřil se před začátkem souboje umu i nervů.

Vinohradským střelcem byl Jan Procházka. Připomněl trápení ve čtvrtfinále s Mladou Boleslaví, v němž po bezgólovém průběhu musela rozhodnout až náhlá smrt. „Jsem moc rád, že jsme v semifinále. Minulé kolo se z mojí strany vůbec nepodařilo. Teď je na čase, abych ukázal, že umím dávat góly,“ burcoval Procházka.

Divočina s divokou kartou

Pak už se šlo na věc. A karlovarský Velc předvedl, že nájezdy jsou jeho doména. Ze čtyř pokusů se čtyřikrát prosadil, jeho blafáky do forhendu i do bekhendu byly jako z učebnice. Procházka kontroval jen dvakrát, dva nájezdy zlikvidoval brankář.

Výsledek? 4:2 pro zástupce týmu, který se do čtvrtfinále dostal až na základě divoké karty od diváků.

„Maty dal čtyři góly ze čtyř, což je skvělá vizitka. Mě se podařilo dva nájezdy vyškrábnout a dvakrát mi nedal Honza Procházka šanci. Nicméně je super, že nás Maty podržel a my jdeme dál,“ řekl před branami finále Eckhardt.

A co dodal semifinálový hrdina? „Když jsme postoupili jako divoká karta, tak bychom nečekali, že půjdeme až do finále. Jsme rozhodně rádi, že můžeme být černý kůň této soutěže,“ usmíval se Velc.

Další – a rozhodující – penaltový souboj můžete na webu denik.cz očekávat ve středu 12.4., kdy se ve finále střetnou zástupci mužstev Tatranu Střešovice a FB Hurrican Karlovy Vary.

Pravidla „Penalty Shot Battle“ jsou snadná. Vítězí ten, kdo dá víc gólů než soupeř. V první fázi se uskutečnilo sedm kvalifikačních soubojů, ze kterých vzešlo sedm postupujících do čtvrtfinále. Osmého šťastlivce vybrali fanoušci v hlasování Deníku. Úspěšní čtvrtfinalisté postoupili do semifinále, finálový souboj přijde na řadu 12. dubna, krátce před skutečným Superfinále v O2 areně.