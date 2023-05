Dvacetiletý obránce a člen mužské florbalové reprezentace Adam Hemerka se po dvou letech strávených v Mladé Boleslavi loučí s domácí Livesport Superligou a od nové sezony si vyzkouší angažmá ve finské nejvyšší soutěži. Držitel stříbrné medaile z loňského mistrovství světa podepíše svůj první velký zahraniční kontrakt v rámci unikátního draftu F-liigy, jež letos přišla s touto novinkou po vzoru zámořské NHL.

Adam Hemerka slaví gól v semifinále mistrovství světa. | Foto: Český florbal

Odchovanec brněnského florbalu zažil v dresu Mladé Boleslavi celkem tři vyřazovací boje, během nichž dotáhl klub z města automobilů ke dvěma superligovým titulům. S výhledem do nadcházející sezony se však dvacetiletý zadák rozhodl učinit velkou změnu a nejvyšší domácí soutěž vyměnil za lukrativní prostředí ve Finsku.

Plzeň v Lize mistrů? Ve Finsku jsem za hvězdu, směje se florbalový talent Majer

„Už před přestupem do Boleslavi bylo avizováno, že mohu na rok vycestovat ven do ciziny. Jelikož mi to umožnila i moje škola, nebyl důvod takové šance nevyužít. Potřebuji nové výzvy a vyjít ze své komfortní zóny. A Finsko je pro mě aktuálně tou pravou destinací,“ prozradil k avizované změně angažmá Hemerka.

Právě ve Finsku už se juniorský mistr světa a držitel dvou cenných kovů ze seniorských šampionátů představil v době koronavirové odmlky, tehdy byl i s dalšími vybranými krajany součástí helsinské organizace EräViikingit. I proto se nyní nakonec rozhodl právě pro severského giganta. „Finská liga je nesmírně kvalitní a prestižní soutěž, takže to vnímám jako obrovský krok dopředu. Navíc chci ve Finsku reprezentovat celý český florbal, jak jen to půjde,“ dodal.

Florbalista Adam Hemerka v dresu finské EryViikingit.Zdroj: Foto: Archiv A. Hemerky

Hemerku čeká draft i zajímavé studium

Součástí Hemerkovy reprezentace na severu Evropy bude rovněž propagace zahraničního angažmá spojeného se studiem střední či vysoké školy, která by měla otevřít dveře do světa i dalším talentovaným florbalistům z domácího prostředí. Dvacetiletý člen národního týmu je aktuálně studentem ŠKODA AUTO Vysoké školy v Mladé Boleslavi, s níž se do nadcházejícího ročníku domluvil na oboustranně výhodných podmínkách dálkové formy studia.

„Chtěl bych mladší generaci v českém florbale předávat zkušenosti se svým angažmá ve Finsku. Myslím si, že právě myšlenka propojení elitní úrovně sportu se studiem školy by se pro mnoho hráčů mohla stát inspirací na jejich cestě za florbalovými sny,“ podotkl reprezentační obránce.

Stěhování ve Švédsku? Přítelkyně velela, já poslouchal rozkazy, směje se Langer

Na stole někdejšího hráče brněnského Hattricku či Mladé Boleslavi se přitom objevilo větší množství nabídek z dalších zahraničních soutěží. „Měl jsem pár zajímavých lákadel ze Švédska, Finska i Švýcarska. Ve hře bylo více týmů, nakonec jsem ale nesmírně šťastný, že se stanu součástí naprosto ojedinělého projektu ve florbalovém prostředí, se kterým přichází finská nejvyšší soutěž,“ zdůvodnil Hemerka výběr svého nového působiště.

Oficiální představení Adama Hemerky totiž proběhne na prvním ročníku tzv. draftu finské nejvyšší soutěže, který letos spustila tamější F-liiga po vzoru zámořské NHL, jež se tímto modelem výběru mladých talentů prezentuje již několik desítek let. Dvacetiletý obránce se tak stane součástí historicky prvních českých florbalistů vybraných finskými celky v rámci tohoto unikátního projektu.

Adam Hemerka slaví postup do finále mistrovství světa ve švýcarském Curychu.Zdroj: Fabrice De Gasperis / www.mediafab.ch

Tříkolový draft, který proběhne 17. května v Bläk Boks Areně ve městě Lempäälä, nabídne finským klubům možnost vybrat si do svých řad talentované zahraniční florbalisty mladší 23 let. A jedním z nejžhavějších adeptů bude právě rodák z Brna. „Dozvěděl jsem se o tom náhodou. Babička, která projíždí Facebook více než já, mi posílala odkaz, že jsem se umístil v top dvanáctce hráčů, o které bude zájem,“ řekl s úsměvem Hemerka, který by měl být českou jedničkou tohoto draftu.

A na sever Evropy se tak dvacetiletý obránce bude stěhovat s jednoznačným cílem. „Chtěl bych se jednou stát mistrem finské ligy. S touhle myšlenkou tam také odcestuji. Těším se až se připojím ke svému novému týmu a poznám nové lidi a místní kulturu,“ zakončil vicemistr světa z loňského šampionátu ve Švýcarsku.