Florbalisté Tatranu Střešovice zapsali v probíhající sezoně další obrovský úspěch. V semifinálovém dvojutkání prestižního Champions Cupu dokázali postoupit přes loňského švýcarského mistra Wiler Ersigen a zahrají si tak o titul evropských šampionů. Ve velkém finále, které je na programu v lednu příštího roku, vyzvou švédského hegemona IBF Falun.

Superfinále play off florbalové superligy mužů Tatran Střešovice - 1. SC Vítkovice, 16. dubna 2023, Praha. Tatran Střešovice se raduje z vítězství ve finále. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Po úvodní remíze 3:3 z prvního vzájemného utkání chtěl Tatran před svými fanoušky zúročit výhodu domácího prostředí a zpečetit tak vysněný postup do finále florbalové Ligy mistrů. K tomu potřeboval jakékoliv vítězství nad Wilerem Ersigen, šampionem švýcarské nejvyšší soutěže z loňské sezony.

A po obrovském dramatu se sen střešovického klubu stal nakonec skutečností. Svěřenci trenéra a někdejší legendy Tatranu Milana Fridricha prožili snový start do utkání, když po 12 minutách vedli už 2:0, a přestože Wiler dokázal bleskově vyrovnat, úvodní třetina stejně patřila domácím.

Ve druhém dějství však hosté srovnali na 3:3 a jelikož už do konce základní hrací doby nepadla žádná branka, muselo o osudu druhého semifinálového utkání rozhodnout až prodloužení. Atmosféru klíčového duelu si navíc užívala vyprodaná hala v pražských Řepích, kterou obohatila také fanzóna či velkoplošná obrazovka s interaktivním obsahem, známá spíše z větších florbalových akcí.

Další krok na naší cestě, řekl GM Tatranu

Výhoda domácího prostředí se o malou chvíli později přeci jenom naklonila na stranu Střešovic. A když ve 2. minutě nastavené hrací doby napřáhl obránce Milan Meliš, jehož rána proskákala až do sítě, byla celá hala na nohou. Tatran tak ve druhém semifinále porazil Wiler 4:3 v prodloužení a postoupil do finále prestižního Champions Cupu.

„Fantastický pocit, k tomu není třeba nic dodávat,“ soukal ze sebe po utkání nadšený kapitán Marek Beneš. „Moc jsme si ten postup přáli, chtěli jsme to dokázat i pro naše fanoušky, kteří jsou naprosto skvělí,“ dodal šestadvacetiletý kanonýr a zároveň pozval zaplněné tribuny na finálový duel.

Florbalisté Tatranu Střešovice postoupili do finále prestižního Champions Cupu.Zdroj: se svolením Tatranu Střešovice

„Postup do finále pro nás samozřejmě znamená hodně. Je to další krok na naší cestě stát se jedním z nejlepších sportovních klubů v Česku. Uděláme maximum pro to, abychom byli co nejlépe připraveni a jsem přesvědčen, že systémem na jeden zápas se může stát cokoliv,“ doplnil kapitánova slova generální manažer Střešovic Jakub Menhart.

Ve finále na dosud , které je na programu mezi 22. až 28. lednem, vyzve loňský mistr Livesport Superligy aktuálně nejlepší tým světa, úřadujícího švédského šampiona IBF Falun. Přímou bitvu o zlato si Tatran zahraje po dlouhých 13 letech.