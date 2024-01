Historicky nejúspěšnější florbalový klub v domácím prostředí Tatran Střešovice čeká už v sobotu jeden z obrovských vrcholů letošní sezony. Do hlavního města přicestuje švédský hegemon IBF Falun, se kterým si to loňský mistr rozdá v přímé bitvě o krále Poháru mistrů. Finále této prestižní evropské soutěže si aktuální lídr florbalové Livesport Superligy zahraje poprvé od roku 2011, na zlatou tečku však stále čeká. „O to více bych si přál tentokrát odejít jako vítěz,“ přiznal v rozhovoru pro Deník hlavní trenér klubu Milan Fridrich.

Finále florbalové Ligy mistrů už se nezadržitelně blíží. Stává se pro vás tento zápas každým dalším dnem náročnějším po té psychické stránce?

Určitým způsobem ano. Momentálně máme po posledním zápase a tudíž i přípravě na finále, takže od teď už to všechno směřujeme k našemu sobotnímu soupeři. Říkáme si pouze věci týkající se Falunu a člověk to má tedy pochopitelně více v hlavě. Z tohoto hlediska to je trochu náročné, ale zároveň jsem plný radostného očekávání, že už je to konečně tady.

Z toho herního pohledu jste přesvědčený, že dokážete se švédským favoritem držet krok?

Myslím si, že bych byl hodně špatný trenér, kdybych nevěřil tomu, že dokážeme nad Falunem vyhrát. Samozřejmě si nepředstavuju, že nad takovým soupeřem zvítězíme v každém zápase, zase musíme být upřímní a respektovat jejich obrovskou kvalitu. Ale ta šance tam podle mého rozhodně je a pokud předvedeme náš nejlepší výkon, nevidím důvod s nimi nedržet krok.

Roli papírového outsidera přijímáte, nebo jste zastáncem myšlenky, že v boji o zlato se tyto všemožné předpoklady automaticky mažou?

Automaticky se mažou, o tom jsem přesvědčený. Jak říkám, velice respektuji kvalitu švédského soupeře, zejména z hlediska jejich nasbíraných zkušeností, kterých mají opravdu na rozdávání. Nicméně pořád si stojím za tím, že my s Tatranem bychom Falun dokázali z deseti vzájemných duelů třeba jednou či dvakrát porazit. A já pevně věřím, že přesně to se stane v sobotu. (úsměv)

Hodně se mluví o tom, že právě sobotní duel bude pro střešovický Tatran vrcholem nejen této sezony. Souhlasíte?

Zejména ta letošní sezona je velice specifická, jelikož když vezmeme v potaz superligu, finále domácího poháru i právě blížící se boj o zlato v Poháru mistrů, tak těch vrcholů máme rázem hned několik. Není žádným tajemstvím, že se obrovsky upínáme na obhajobu titulu, ale zase zahrát si finále na evropské scéně po tolika letech čekání a navíc doma před vlastními fanoušky, to je krásná odměna pro celý klub. Musí to být pro všechny naše kluky velká oslava.

A pro vás osobně z pozice hlavního trenéra?

Pro mě jakbysmet. Ale já to hlavně vnímám jako další součást svého velkého snu dostat Tatran zpět na vrchol. A mít tu možnost poměřit své síly s těmi nejlepšími na světě a probojovat se až do finále… (zamyslí se) A to já si ještě moc dobře vzpomínám na to prohrané finále, které mě dodnes trochu mrzí. O to více bych si přál tentokrát odejít jako vítěz.

Nervy, velký tlak i očekávání. Jak udržet takto mladý a na evropské scéně ještě nezkušený tým na uzdě?

Je to samozřejmě těžké. Jedná se povětšinou o drobné detaily, které však mohou rozhodovat. Jak už jsem ten tým poznal, tak v průběhu zápasu je opravdu složité něco měnit, tam to můžete korigovat maximálně nějakými pokyny či klidnými gesty. Ta nejdůležitější část se však odehrává před zápasem, kde se snažíte hráče připravit na jednotlivé situace a ladíte veškeré věci do úplných detailů. Jasně, asi nedokážeme přesně namodelovat, jaký tlak nás v sobotu čeká a kdo jak bude na tu finálovou atmosféru reagovat. Ale musíme mít alespoň předem daný plán.

Vy sám máte zkušeností z těch největších klání doslova na rozdávání. K čemu ze své hráčské kariéry byste tento zápas přirovnal?

Pochopitelně se nabízí naše poslední finále Poháru mistrů z roku 2012, kde jsme sahali po velkém úspěchu. Nutno říct, že tehdy jenom postup do semifinále představoval obrovský milník. Stejně jako jakékoliv vítězství nad švýcarskými velkokluby, což bývala velká vzácnost. Je třeba si přiznat, že myšlenky na finálovou účast nám letos pootevřel i přívětivý los, ale na to historie samozřejmě neptá. Kluci zvládli dvě velice náročné série a postoupili zaslouženě.

Nejen mezi českými fanoušky jste platil za velkého lídra. Přijal jste tuto roli před finále i jako trenér, nebo už vám pod křídly rostou úspěšní následovníci?

Řekl bych, že je to hodně rozložené. Tým určitě potřebuje mít v trenérském štábu jistou oporu, což se klukům snažíme maximálně dávat. Ale velkou část si musí hráči odpracovat sami v kabině. Právě to byl pro ně po odchodu dlouholetého lídra Ondřeje Němečka jeden z velkých úkolů. A musím říct, že si jednotlivé role rozdělili opravdu skvěle. Přestože už to jsou hráči, kteří i díky nasbíraným zkušenostem ví, jak se v těch nejtěžších situacích zachovat.

Jste typ kouče, který v takový moment vsadí spíše na psychologii a mentální přípravu, nebo se naopak snaží o nepřipouštění velkého tlaku?

No, přiznám se, že to je poměrně těžká otázka. Já osobně se snažím razit dlouhodobější strategii a filozofii, kterou do kluků postupně vměstnávám, a pak už se jenom soustředím na tu nejvhodnější přípravu na daný zápas. Aby hráči byli ve své ideální pohodě a mohli předvést co nejlepší výkon. Takže ve své podstatě takové propojení obou variant, které jste zmínil.

Umíte i sám sebe pokárat, nebo jste se s pověšením florbalky na hřebík více zklidnil?

Jak je člověk starší a zkušenější, tak dokáže jednotlivé životní situace mnohem lépe kontrolovat a vyhodnocovat. Když jsem byl mladý, tak jsem nad tím tolik nepřemýšlel, chtěl jsem zkrátka za každou cenu vyhrát. Teď už je to naopak více o přemýšlení, co já za sebe mohu pro ten tým udělat a jak pomoct k úspěchu. Ale pokárat sám sebe samozřejmě pořád umím. (smích)

Kdybych mohl nakouknout do vašich notiček směrem k sobotnímu finále, co publikovatelného bych tam našel?

Teď je toho extrémně hodně. Už delší dobu skládáme z několika předchozích zápasů detaily, které chceme směrem k sobotnímu finále ještě vypilovat. Zároveň ladíme, co z toho množství informací předat kabině, aby je to zbytečně nezahltilo. Pro mě to tedy znamená hrabání se ve spoustě dat a následné zpracování pro hráče. Ale naštěstí mám velkou oporu ve svém trenérském týmu, s nímž veškeré podněty řešíme a člověk má potom výrazně jednodušší práci.

Po skalpech dvou švýcarských velkoklubů je sebevědomí před finále rozhodně na místě. Cítíte jej i z kabiny?

Řekl bych to malinko jinak. Je vidět, že jejich koncentrace na důležité zápasy postupně vzrůstá. Samozřejmě v průběhu sezony se dostaví mentální i psychická únava, to je holt nedílnou součástí, ale poslední dva týdny už je to plné soustředění zase zpátky a z kabiny momentálně cítím takové to zdravé sebevědomí. Zároveň si ale všichni uvědomujeme, že pokud chceme pomýšlet na zlato, musíme podat absolutně špičkový výkon. A s tím do toho také jdeme.

Navíc před finále jste měli poměrně náročný program v domácí soutěži. To muselo přijít vhod, nemám pravdu?

Přesně tak. Myslím si, že to bylo naladěné tak nějak optimálně. V neděli jsme měli poslední zápas, takže teď máme celý pracovní týden na vyladění posledních mezírek. Kluci se navíc naladili dvěma přesvědčivými výhrami nad Spartou, která u nás patří mezi top mančafty, takže i to velice pomohlo. Také jsem měl jako hráč rád, když velkému utkání předcházela těžká příprava.

Je něco, čeho se naopak přeci jenom obáváte, nebo co máte podvědomě v hlavě?

Zmíním zdravý respekt k soupeři, který ale podle mého názoru musí být. Samozřejmě tam je nějaká obava, že zápas vyjde lépe Falunu, že mu tam všechno napadá a bude šťastnější. Může se odehrát úplně jakýkoliv scénář. Stejně tak to však může zahrát do karet i nám. A přesně to musíme do kluků dostat. Víru v to, že pokud tomu půjdeme naproti, tak vyhrajeme.

Vyprodaná UNYP Arena a obrovská výhoda domácího prostředí. S tímto faktem pracujete jakým způsobem?

V první řadě velká škoda, že „jenom“ UNYP Arena a ne třeba rovnou nedaleká O2. (smích) Pro náš tým ale obrovská zkušenost, že většina kluků zažila poslední dvě Superfinále, někteří pak dokonce finálové duely juniorských i seniorských šampionátů. Každopádně na takovou atmosféru se člověk může jen těžko připravit. Bude to zase hukot a pořádný fičák, nicméně poslední zápasy před zaplněnými tribunami ukázaly, že klukům svědčí. A já doufám, že i tentokrát je to vyhecuje k lepšímu výkonu.

Budete hráčům připomínat loňské superfinále, nebo Pohár mistrů vnímáte jako odlišnou cestu pro váš tým?

Vidíte, nad tím jsem ještě nepřemýšlel. Nicméně asi by stálo za to zmínit loňský titul, jelikož nebýt našeho vítězství, tak teď v žádném finále Poháru mistrů nejsme. Nemělo by to ovšem být nic svazujícího, ba naopak pouze ukázka toho, že je to zasloužená odměna. Za to všechno, co kluci společně prošli až sem.