Kdo povede florbalovou reprezentaci žen na domácím světovém šampionátu v Ostravě na konci roku? Volba výkonného výboru Českého florbalu byla jasná. Lukáš Procházka splnil v prosinci s týmem svou misi, v Singapuru s týme prolomil dlouhé čekání na medaili a na bronz bude chtít navázat i před českými diváky.

Rozhovor s trenérem ženské florbalové reprezentace Lukášem Procházkou. | Video: se svolením Českého florbalu

Bude pokračovat v roli hlavního trenéra reprezentace žen i v nadcházejícím cyklu, který vyvrcholí světovým šampionátem v Brně a Ostravě. Kromě vedení národního týmu bude mít kouč, který na uplynulém mistrovství světa získal po 12 letech medaili, nově i větší přesah do florbalového prostředí v roli koordinátora rozvoje ženského florbalu.

„Po pečlivé analýze nejen výkonů na mistrovství světa, ale také celkového posunu v rámci cyklu, jsme se shodli na tom, že chceme, aby Lukáš Procházka vedl ženskou reprezentaci i v nadcházejícím období,“ říká předseda Komise reprezentace Václav Culka.

Procházkovi se s národním týmem povedl celý uplynulý reprezentační cyklus. Po převzetí družstva od Švýcara Sashy Rhynera se mu povedlo vůbec poprvé porazit světového hegemona Švédsko, což sice na MS nezopakoval, ale Češky konečně přehrály rivala ze Švýcarska a braly po desetileté pauze bronzové medaile. Doma budou mířit možná ještě výš.

„Vést národní tým na domácím mistrovství je čest a zároveň velká výzva, na kterou se moc těším. Po Singapuru jsem cítil chuť pokračovat. Zvažoval jsem řadu aspektů, které jsem potřeboval mít vyřešené, abych se mohl plně věnovat práci s národním týmem. Těší mne, že jsme dokázali s Českým florbalem najít společnou cestu,“ řekl Procházka, který aktuálně pomáhá jako asistent trenér také v elitním mužském týmu Mladé Boleslavi.

Obrovská touha znovu uspět

MS se v Česku uskuteční po dvanáctileté pauze a tlak na tým bude větší něž na venkovních šampionátech. I proto nechce Procházkya plánoval moc dopředu. „Nechci na první dobrou střílet nějaké jednoznačné výsledkové cíle, ale budeme mít obrovskou touhu znovu uspět a udržet se na medailových pozicích. Znamená to nejen pro mne, ale i pro celý tým, velkou výzvu a motivaci,“ popisuje 45letý trenér, který hlavní nedostatky oproti velmocem Švédsku a Finsku vidí v ofenzvní hře Češek, na které bude dál s týmem pracovat.

Zároveň ho čeká od května nová funkce koordinátora celého českého ženského florbalu. „V posledních letech jsme se hodně zaměřili na rozvoj ženské složky a věříme, že Lukáš se svým obrovským přehledem a zkušenostmi výrazně přispěje k jejímu dalšímu posunu,“ říká prezident Českého florbalu Daniel Novák.

„Cítím, že český florbal jako takový vnímá potenciál, který v oblasti ženského sportu leží, a chce ho vytěžit. Nebude to žádná moje One man show, ale musí to být spolupráce všech složek na celkovém posunu. V ženském sportu jsou emoce, velké prožitky a skvělé sportovní výkony. Má rozhodně co nabídnout,“ dodal Lukáš Procházka.