Doktor táhne Tatran za rekordem. Titul by si zasloužil celý klub, říká Havlas

„Utkání bylo velice vyrovnané po celých šedesát minut. Nám skvěle vyšly začátky třetin, kdy jsme vždy udeřily v prvních minutách. Třetí třetinu jsme náskok udržely a podařilo se nám na něj nabalit další dva góly, což bylo pro vývoj zápasu naprosto klíčové,“ řekla k vítěznému finále pro web Český florbal trenérka Zugu Natálie Martináková.

Pro někdejší českou reprezentantku, která se rozloučila s aktivní kariérou vinou vážného zranění, to byla zároveň velká premiéra v pozici hlavního trenéra, svou úvodní nelehkou prověrku však zvládla na výbornou. „Euforie a pocit z toho, že Zug konečně znovu veze domů trofej, to bylo neskutečné,“ přiznala.

Natálie Martináková (vpravo) s asistentem Christophem Camenzindem během finále poháruZdroj: Claudio Schwarz/Swiss Unihockey

Krupnová slavila, Langer (opět) padl

Martináková šéfuje v týmu hned trojici českých florbalistek, do pohárového finále naskočily její bývalé spoluhráčky z národního týmu Denisa Ratajová a Ivana Šupáková. Třetí do party Kamila Paloncyová do utkání nezasáhla, kvůli zranění už vynechala většinu aktuální sezony.

A po titulu Zugu v domácím poháru se rovněž nabízí myšlenka na zisk „double“. Výběr české trenérky totiž bude patřit mezi největší favority rovněž v ligovém play-off. „Žádné utkání v play-off nebude lehké, takže cílem je to brát zápas od zápasu, krůček za krůčkem, a pak se uvidí,“ dodala Martináková.

Česká pohárová radost se poté ještě více rozrostla, když finále ve Švédsku ovládla s týmem Pixba hvězda národního týmu Eliška Krupnová. Svého velkého rivala Thorengruppen přetlačily lišky 7:6 a velkou měrou se na vydřeném vítězství podílela také česká reprezentantka.

Eliška Krupnová (vlevo) slaví se svými spoluhráčkami vítězství v poháru.Zdroj: Per Wiklund

Krupnová zaznamenala v utkání jednu přesnou trefu, ke které navíc přidala i dvě asistence. Pixbu se tak podařilo sesadit z pomyslného trůnu soupeře, jenž je v letošním ročníku švédské nejvyšší soutěže naprosto dominantní. První ligové body ztratil Thorengruppen až v páteční pohárové odvetě, kterou opět ovládl tým okolo české útočnice.

Velice blízko triumfu v poháru byl rovněž talentovaný Filip Langer, jenž útočil na prvenství se svým týmem Kalmarsundu. Ostře sledovaný duel proti Falunu, s nímž celek českého útočníka padl v loňském superfinále, však vůbec nevyšel dle představ a po vysoké porážce 2:10 se musel spokojit s další stříbrnou medailí na krku.