„Musel jsem po EFT vyřadit jedno jméno. Vzhledem k výkonům, které hráči předvedli, to bylo velmi, ale opravdu velmi složité. Řekl bych, že to bylo asi nejtěžší rozhodnutí, které jsem musel jako trenér reprezentace udělat,” řekl Kettunen po oznámení sestavy.

Fin se rozhodl vsadit na mladou krev a nebát se zařadit do týmu borce, kteří nedávno v Brně získali světové zlato v kategorii juniorů. Na EFT v Plzni, kde Češi skončili druzí a hráli skvěle, se totiž Matěj Havlas i Filip Forman chovali na hřišti parádně a do týmu jasně zapadli.

„Hlavním důvodem k jejich nominaci byly výkony, které předvedli v Plzni. Odehráli dva kompletní zápasy a částečně zasáhli i do duelu s Finskem. Hráli fakt výborně a bylo téměř nemožné je vyřadit,” vysvětlil Kettunen, který vzápětí vyjmenoval i jejich velké přednosti. „Do naší hry vnášejí rychlost a trochu jiný způsob hry, který je lehce unikátní. Jejich styl hry se mi líbí a v těch těžkých zápasech byl opravdu účinný. Je to nový a svěží vítr v našem týmu,” doplnil.

Program MS:

3. 12. ČR – Německo (18.30)

5. 12. ČR – Švýcarsko (17.45)

6. 12. ČR – Norsko (18.45)

8. – 9. 12. Čtvrtfinále

10. 12. Semifinále

11. 12. Finále/o 3. místo

Trenér je hlavně šťastný, že tým táhne za jeden provaz, bez toho by neměl ve Finsku naději na úspěch. „Klíčový bude náš týmový duch a společná práce. Kluci opravdu chtějí hrát a obětovat se pro tým. Nejsme mančaft plný individualit. Jsme jeden tým, který má jasný cíl a sen, pro který tvrdě dře. To je naše největší výhoda, se kterou vstoupíme do světového šampionátu,” uvědomuje si Kettunen.

Reprezentace ještě před odletem do Helsinek absolvuje kemp v Kladně, pak se národní tým vydá přímo do centra dění. Kapitánem bude chodovský Tom Ondrušek, který je v aktuálním kádru nejzkušenější. V reprezentaci debutoval 4. listopadu 2011 na turnaji EFT v Brně a za sebou má již čtyři šampionáty.

Trenér Kettunen bude spoléhat také na ostrostřelce Filipa Langera, který působí ve švédském Kalmarsundu či na vítěze ankety Florbalista sezony 2020/21 Adama Delonga z Vítkovic, který při své premiéře na MS 2018 zaznamenal jedenáct bodů v šesti zápasech (8+3). Kromě Langera hraje v nejlepší soutěži světa i Josef Rýpar, jenž obléká dres Linköpingu. Ve švýcarském Könizu pak patří k oporám bek Martin Kisugite. Zkušenosti ze dvou šampionátů mají střešovičtí Marek Beneš a Ondřej Němeček.

Národní tým začne pouť světovým šampionátem v pátek 3. prosince proti Německu, s nímž začínal i před třemi lety doma v Praze. Poté přijde na řadu silné ŠFvýcarsko a Norsko. „Chceme hrát nejlépe, jak jen umíme, využít naplno náš potenciál, být kreativní, zarputilí, týmoví a musíme dát do každého zápasu všechno. Poté se nebudeme muset bát o dobrý výsledek,“ uzavřel Pettri Kettunen.

Nominace reprezentace mužů na MS:

Brankáři: Lukáš Bauer (Florbal MB), Martin Beneš (Sparta Praha).

Obránci: Jiří Bauer (Florbal Chodov), Jiří Besta, Ondřej Vítovec (oba 1. SC Vítkovice), Jakub Gruber, Lukáš Punčochář (oba Florbal MB), Martin Kisugite (Floorball Köniz, Švýc.), Ondřej Němeček (Tatran Střešovice).

Útočníci: Marek Beneš, Matěj Havlas, David Šimek (vš. Tatran Střešovice), Adam Delong, Matyáš Šindler (oba 1. SC Vítkovice), Filip Forman (FbŠ Bohemians), Adam Hemerka (Florbal MB), Mikuláš Krbec (Sparta Praha), Filip Langer (FBC Kalmarsund, Švéd.), Tom Ondrušek (Florbal Chodov), Josef Rýpar (Linköping IBK, Švéd.).