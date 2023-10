Průlom v českém florbale. Nejvyšší soutěž žen získala poprvé v historii titulárního partnera. Nově se s ní spojí jméno silného energetického holdingu, přičemž ponese název ČEZ Extraliga. Společnost podpoří také florbalovou reprezentaci žen a juniorek.

České florbalistky nedávno zazářily, když porazily Švédky | Foto: se svolením Českého florbalu

Vedení Českého florbalu dlouhodobě jednalo o titulárním partnerovi nejvyšší ženské soutěže. „Jsme velice rádi, že můžeme oznámit partnerství se společností ČEZ. Jedná se o jednu z nejsilnějších značek na českém trhu, a to nejen v rámci energetického odvětví. Z našeho pohledu jde o velmi strategický krok, který nám výrazně pomůže v rámci posilování pozice ženského florbalu, a to i vzhledem k mistrovství světa žen, které budeme v roce 2025 hostit právě u nás v Česku,“ říká prezident Českého florbalu Daniel Novák.

Šéf svazu si je vědom velkého závazku, který teď stojí vlastně před celým florbalovým hnutím. Smlouva se společností ČEZ je totiž aktuálně uzavřena do konce probíhající sezony s následnou víceletou opcí.

„Partnerství musíme obhájit a ukázat, že ČEZ Extraliga se bude nejen ve zbytku aktuální sezony, po níž si budeme s novým partnerem vzájemné spojení vyhodnocovat, posouvat, stejně jako celý ženský florbal. Je to závazek pro nás i oddíly, abychom prokázali, že florbal nadále roste,“ popisuje.

Zbrusu nový titulární partner s sebou přinese nejen nový název nejvyšší soutěže, ale také nové logo. Už od nadcházejícího kola se bude nejvyšší soutěž žen prezentovat jako ČEZ Extraliga.

Důležitý vzor pro mládež

ČEZ se stane rovněž jedním z hlavních partnerů reprezentačních týmů žen a juniorek. S logem nového partnera na dresu vyběhnou národní celky do boje již během Euro Floorball Tour ve Finsku a ženy následně také na mistrovství světa v Singapuru.

„Se společností ČEZ jsme jednali o způsobu a míře podpory. Z nastavené spolupráce mám velmi dobrý pocit. Společně můžeme výrazně budovat značku ženské extraligy a podpořit sportování žen a dívek a věřím, že dokážeme ujít velký kus cesty. Těší nás, že ČEZ nás vnímá jako moderní a rostoucí organizaci a rozhodl se spojit právě s florbalem,“ doplňuje ke spolupráci ředitel marketingu a komunikace Českého florbalu Roman Urbář.

Pro energetický holding, který patří mezi největší hráče na evropském trhu, je spojení s Českým florbalem lákavé i s výhledem k domácímu světovému šampionátu žen v roce 2025.

„České florbalistky jsou stejně jako jejich kolegové z mužské reprezentace důležitým sportovním vzorem pro děti a mládež. Jsme hrdí, že v roli hlavního partnera florbalové reprezentace žen a juniorek budeme moci naše nejlepší hráčky podpořit, a doufáme, že svými výkony na prosincovém světovém šampionátu v Singapuru přitáhnou k tomuto krásnému a dynamickému sportu další zájemce. Za dva roky se mistrovství světa žen ve florbale vrátí po 12 letech do České republiky a my chceme, aby tam české hráčky přímo sršely energií. Skupina ČEZ se dlouhodobě snaží bourat předsudky o „tradičních“ rolích žen a mužů. Stejně tak jako chceme lákat šikovné a schopné ženy do energetiky, chceme, aby dívky šly i za svými sportovními sny,“ říká Michaela Chaloupková, členka představenstva Skupiny ČEZ.