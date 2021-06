Šestnáct tisíc diváků v O2 areně a pulsující atmosféra umocněná přímým televizním přenosem. Takové bylo od roku 2012 tradiční vyvrcholení nejvyšší českých florbalových soutěží, bitva o ženský i mužský titul - Superfinále. I díky skvělému marketingu téhle mamutí akci se český florbal vyšplhal v pořadí oblíbenosti tuzemských sportů mezi absolutní elitu. Vše loni přibrzdil koronavirus a zdálo se, že vyhraje také letos. Vedení florbalu se však nevzdalo a Superfinále bude. Startuje už tuto sobotu a o titul v něm budou bojovat týmy, které na to jsou v posledních letech zvyklé. Hegemonem v obou kategoriích jsou Vítkovice, ale zatímco u žen se jim postaví holky z jižáku, tedy pražský Chodov, u mužů touží po návratu mistrovského poháru Mladá Boleslav.

Superfinále play off Tipsport superligy - Technology florbal Mladá Boleslav - 1. SC TEMPISH Vítkovice, 14. dubna 2019 v Ostravě. Na snímku (zleva) Tokoš Martin, Souček Lukáš. | Foto: Deník / Pavel Netolička

Co se mění, to jsou kulisy. Florbalisté zůstali v Libni, ale už ne v mamutí O2 areně, kterou by sice opět zřejmě vyprodali, ale vzhledem k opatřením spojeným s koronavirem to není možné. "Věřím, že i v UNYP Areně (menší hala u Podvinného mlýna) bude dobrá atmosféra. Fanoušků sice můžeme pustit jen omezený počet, ale i to je úspěch," těší Filipa Šumana, který stál 21 let v čele českého florbalu, tento týden ale dobrovolně přenechal svému nástupci Danielu Novákovi.