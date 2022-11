Téměř dvě dekády stará paralela v Curychu opět ožila. I v roce 2004 se po úspěchu v semifinále postavili v souboji o titul obhájcům zlata ze Švédska a podobně jako tehdy Seveřané udělali výrazný krok už v úvodním dějství. Rovněž ho ovládli rozdílem tří gólů, a to i přes snížení Šindlera v závěru první třetiny.

„Nepřijeli jsme zápas odchodit, chtěli jsme se prát o zlato. Udělali jsme ale moc chyb, abychom zápas zvládli. Stříbra si se vší pokorou vážíme, ale samozřejmě nás porážka mrzí,“ smutnil po zápase brankář Lukáš Bauer, který se podruhé v řadě dostal do All Stars výběru celého turnaje.

Ač se konečný výsledek finálového zápasu může zdát jednoznačný, největší rozdíl mezi českým a švédským týmem nebyl ve hře, ale v efektivitě. Seveřané proměnili, co mohli, a z nabídnutých šancí vytěžili maximum, na opačné straně zahazoval výběr Jaroslava Berky jednu šanci za druhou.

Hedlund ještě za stavu 0:0 vychytal velkou šanci Marka Beneše při přesilovce svého týmu, po střele Tokoše ho zachránila horní tyčka. Havlas mířil dvakrát vedle, když byl v brance 31letý gólman Švédů. Až za rozhodnutého stavu překonal náhradníka Bendiga Sörlinga, který nastoupil v 48. minutě, když se zranila jednička mistrů světa.

„Samozřejmě mají odehraných hodně finále a mají s tím zkušenosti. My jsme ho hráli poprvé, nicméně těžkých utkání ve velkých halách jsme odehráli hodně. Když ale nepodáme 150 procentní výkon dopředu i dozadu, tak to nemůže stačit, a ten jsme nepodali,“ přiznal Bauer.

„Utkání nemůžu hodnotit jinak než negativně. Je potřeba ho oddělit od turnaje jako takového. Prostě slabý výkon. Švédi hráli vysoký standard, ale nic neporazitelného. Těžko jsme se do toho dostávali. Nebylo to dobré,“ navázal na něj hlavní trenér reprezentace Jaroslav Berka.

Přísní rozhodčí

Dalším tématem zápasu byl metr švýcarských rozhodčí. Češi měli po celý turnaj problémy s disciplinou a finálový duel jejich trable potvrdil. Vyloučení Jendrišáka ještě Berkův výběr přežil, avšak ve chvíli, kdy se hráč vracel na hřiště, Švédové udeřili. Podruhé se tak stalo při nesportovním chování Langera, který obdržel dokonce i osobní trest a národnímu týmu chyběl déle jak deset minut.

Mistři světa z Helsinek se díky tomu dostali do pohody a bez problémů si došli za obhajobou titulu z finské metropole. „Není úplně hezké se na ně koukat, jak slaví. Parkrát jsem to teď nezažil. Jedná se o nepříjemnou věc. Výsledek budeme hodnotit s odstupem pozitivně, teď si ale musíme projít touhle zkušeností a teď půjde o to přetavit proces dál,“ řekl Berka.

Pod Berkou ale zažili florbalisté úspěšný rok. Podruhé za sebou vezou z velkého turnaje cenný kov. „Máme bronzovou medaili, teď stříbro, EFT (Euro Floorball Tour) dobré, ve skupině jsme dobře zahráli se Švédy, porazili jsme Švýcary. Vidím tam progres. Posunuli jsme se v individuálních věcech, přístupu, chování v zápasech. Laťka ale leží o trochu výš a musíme jít dál,“ uvedl Berka.

Podle něj bylo obtížné zahrát na mistrovství tři dny po sobě, zatímco Seveřané zahráli i ve finále vysoký standard. „Máme představu na čem zapracovat, zároveň jsme si to museli prožít, abychom si naší představu zhmotnili,“ uzavřel reprezentační kouč.

Národní tým má ale velký potenciál. V prvních dvou formacích hráli většinou hráči, kterým je 22 let, a tak je na nejbližší tři cykly o budoucnost postaráno. Příští šampionát se uskuteční v roce 2024 ve švédském Malmö.

Švédsko – Česko 9:3 (4:1, 2:0, 3:2)



Branky a nahrávky: 8. Lundmark (Ahrén), 10. Johansson (Samuelsson), 14. Sankell (Nordgren), 17. Johansson (Ahrén), 25. Lundmark (Samuelsson), 36. Galante Carlström, 42. Nordgren (Sankell), 46. Haglund (Nordgren), 59. Galante Carlström (Ahren) – 20. Šindler (Havlas), 52. Havlas (Marek Beneš), 57 Jendrišák (Langer). Vyloučení: 0:2 + Langer (ot). Využití: 1:0. Rozhodčí: Wehingerová, Zurbuchenová (Švýcarsko). Diváci: 11 254 (vyprodáno).



Švédsko: Hedlund (48. Bendig Sörling) - Nilsberth, Gustafsson, Enström, Johansson, Ramirz, Persson, Holmgren - Sjögren, Ahren, Nilsson - Lundmark, Samuelsson, Galante Carlström - Sankell, Nordgren, Haglund - Malmström, Backby.



Česko: Bauer - Němeček, Hemerka, Rýpar, Punčochář, Šindler, Kisugite, Gruber - Havlas, Langer, Marek Beneš - Krbec, Forman, Delong - Besta, Jendrišák, Kreysa - Ondrušek, Tokoš.