Díky dvouletému angažmá ve Švýcarsku jste se dostal do reprezentace. Nyní se tam po pěti letech vracíte coby nejlepší gólman světa. Dá se říct, že se kruh uzavírá? Svým způsobem ano, nějaký kruh se uzavírá, ale doufám, že to není tak, že by to tím mělo končit. Strávil jsem tam dva krásné roky plné nových zkušeností jak po životní, tak florbalové stránce. Hodně moc se na MS těším. Znám tam spoustu lidí, se kterými jsem se tam potkal a těším se, že je znovu uvidím. Obecně mám Švýcarsko moc rád. Je to můj druhý domov. Třeba to bude země, kde prolomíme zase nějaké další brány, kam bychom se chtěli dostat.

Loni jste podle vašich slov zažil nejlepší kariérní rok. Dostal jste se do All stars týmu mistrovství, byl jste vyhlášen jako sedmý nejlepší hráč na světě a první mezi gólmany, k tomu bronzová medaile z MS. Obhajovat je vždy těžší, není toho ale pro jednoho člověka až moc?

Nemyslím si, že by toho bylo moc. Sezona byla naprosto fantastická. Úspěchy byly spjaté s povedeným mistrovstvím ve Finsku. Od toho se odvíjelo vše ostatní. Je to ale pryč, něco co bylo. Samozřejmě se na to hezky vzpomíná, ale vzhledem k tomu, že jsem ještě neukončil kariéru a pořád hraji, tak mám další cíle. Člověk už nemůže myslet na to, co bylo. Samozřejmě se jedná o dobrou motivaci a důkaz toho, že úroveň mám. Je to ale pryč. Teď přichází ale nové mistrovství a jak já, tak celý tým budeme muset předvést, že jsme výborní florbalisté. Věřím, že mě, tak i tým to posune k lepším výkonům a výsledkům na šampionátu.

Bylo by tedy zklamání, když byste tedy přivezli “pouze“ bronz?

Moc bychom chtěli prolomit brány semifinále, ale musíme si to zasloužit. Těžko říct, jestli by bronz byl zklamáním, nebo ne. Chtěli bychom bez debat hrát o příčky nejvyšší. Musíme k tomu ale předvést nejlepší výkony. Jdeme do šampionátu pokorně s tím, že víme, že síla všech soupeřů z top čtyřky a k tomu Lotyšska či Norska je velká, ale i s vědomím, že jsme toho schopní. Když však nepředvedeme to nejlepší, tak tam nemáme co dělat.

Vaší věční rivalové v soubojích o bronz, Švýcaři, hrají doma. Může být domácí šampionát plus, nebo mínus vyrovnat se s očekáváním?

Domácí mistrovství může být vždy obrovsky motivující, ale zároveň i svazující. Efekt může být na obě strany. Vzhledem k tomu, jaký propadák byly pro ně Světové hry, kde dostali dobrou facku a na mistrovství budou stoprocentně lepší. Uvidíme, s čím do něj půjdou. Máme docela dobrou představu o tom, jak chtějí hrát.

V kariéře jste zažil už dvě mistrovství světa. První domácí v Praze vám podle představ tolik nevyšlo, naopak loni v Helsinkách jste vychytal bronz. Co čekáte od letošního šampionátu?

Myslím, že se bude podobat víc tomu poslednímu ve Finsku už tím, že tým je hodně podobně složený. Vrátili se Matěj Jendrišák s Martinem Tokošem. Oba jsou typy hráčů, kteří nám možná v týmu chyběly. Tým je zase malinko jiný, nicméně hodně podobný tomu, který byl posledně. Role jsou nastavené. Věřím v to, že jsme dobře připravení. Máme výborný kolektiv, což by měla být jedna z našich nejcennějších zbraní. Věřím, že tento mix nás dovede k úspěchu.

Na soupisce je 17 hráčů z posledního mistrovství světa. Jste i díky tomu nyní silnější?

Uvidíme podle výsledku. Velká většina týmu má velkou budoucnost. Vidím ho zevnitř. Poslední dva roky pracuje velmi dobře. Přišlo hodně mladých kluků, kteří mají hodně zkušeností s tím, jak se vyhrává mistrovství světa, byť na juniorské úrovni. Tým je poskládaný výborně, což se projevuje na tom, jaká parta tady je.

Do týmu se zařadili další hráči ze silné zlaté generace juniorů. Pomůžou vám oni k tomu, aby i muži dosáhli na cennější kov než bronz?

Jsem přesvědčen o tom, že pomůže. Kluci mají zkušenosti, jak vyhrát velký turnaj a porazit nejlepší týmy na světě. Tím, že jich máme docela dost, tak to přenesli jak na nás, tak do naší mentality. Obhajoba zlata v juniorech byla důsledkem dlouhodobé práce s mládeží, která se u nás dělá velmi dobře. V tuhle chvíli se zatím projevuje v juniorské kategorii. V budoucnu se určitě projeví i na seniorské úrovni.

Mistrovství světa je za dveřmi. Jdete díky vítězství na záříjovém Euro Floorball Tou do něj v nejlepším rozpoložení?

Řekl bych, že určitě ano. Jsme připravení, jak nejlépe můžeme. EFT na začátku září se nám povedlo. Bylo tam samozřejmě hodně nedostatků, nicméně bylo celkem konzistentní. Víme, že sílu máme, což potvrdilo i soustředění. Myslím si, že jsme připravení dobře.

Na čem jste nejvíc pracovali?

Věnovali jsme se hodně věcem, jak nestandardním situacím, tak soupeřům, takže příprava byla hodně intenzivní. Věřím, že do mistrovství půjdeme s dobrou náladou a hlavně formou.

Světový šampionát odstartujete duelem s Lotyši, což je soupeř, který vám už několikrát zle zkomplikoval mistrovství, naposledy doma před čtyřmi lety. Jaký je to soupeř pro zahajovací zápas?

Nejedná o ideálního soupeře. Jsou hrozně nepříjemní, navíc první zápas mistrovství, takže budou plní sil a rozhodně výborně fyzicky připravení. Jdou výkonnostně nahoru. I pro nás je to ale znamení, že musíme od začátku šampionátu do toho šlapat na 120 procent a zvládnout. Dokázal bych si představit trošku lepší start. Chceme tam ale uspět a jestli začínáme s Lotyši, Němci či někým jiným, nám může být jedno a musíme se dobře připravit a předvést dobrý výkon.

V základní skupině jsou tři semifinalisté posledních Světových her. Může být těžší skupina pro vás výhodou k dalšímu průběhu turnaje?

Skupina nebude jednoduchá, možná těžší než druhá Je to tak ale nalosované a budeme se muset s tím poprat. Kdybychom tam měli Finy, Švédy a Švýcary, tak pořád musíme jít stejně a sebevědomě a zvládnout to, což je to důležité, co nás čeká. Připravujeme se na ní stejně a v každém zápase budeme chtít zvítězit.

V případě přímého postupu do čtvrtfinále vás čekají tři utkání v základní skupině během tří dnů, stejně pak i závěrečné play-off. Jak jste se připravovali na tento scénář?

V optimálním případě, jak bychom si všichni přáli, je formát trošku specifický v tom, že je rozdělený po třech dnech, nicméně za poslední rok jsme hodně pracovali i na fyzické kondici. Jak po této, tak i po psychické stránce jdeme do šampionátu připravení. Rozpis víme už dlouho dopředu, mohli jsme se na něj připravit v hlavě. Je trošku jiný, ale na šampionát jdeme s cílem, že chceme odehrát dobré zápasy. Jestli se hraje ve třech dnech či je nějaká pauza, je víceméně jedno.

Dalším tahem pořadatelů je, že si nezvykle vyzkoušíte obě hrací haly. V rámci úvodního víkendu vás čeká po sobotním utkání s Lotyši i cestování do Winterthuru, kde dohrajete základní skupinu. Co na to říkáte?

Jsem pevně přesvědčen o tom, že se pro nás nebude jednat o nějaký problém. Spíme asi dvacet minut od haly v Curychu a čtyřicet od Winterthuru. Že tam bude přejezd mezi oběma halami mi přijde podobné jako loni v Helsinkách, kde jsme byli na kraji města. Víceméně tak, abychom měli klid, soustředit se na sebe. Teď to vidím dost podobně. Tím, že je vzdálenost relativně krátká, tak nebude hrát žádnou roli.

Přeci jenom na třídenní hrací režim jste zvyklí z EFT. Nicméně tam se s druhým gólmanem střídáte. Nyní by vás mohly čekat počínaje čtvrtfinále tři zápasy během 48 hodin v bráně. Jste na to připraven?

Náročné to bude. S tím všichni počínají. Mistrovství světa je vrcholná akce těch nejlepších hráčů na světě. Na něm nebude startovat nikdo, kdo nebude dobře fyzicky připraven. Pro mě osobně je situace trošku jiná než pro kluky v poli. Koncentrace musí být na 150 procent, což je asi jediné, co mě v zápasech může nejvíc vyčerpat. Věřím, že to ale celé zvládneme. V posledních měsících jsme hodně řešili fyzičku. Takhle je program nastavený a takhle budeme hrát. Neřešíme, jestli ve třech, nebo pěti dnech. Jdeme si za svým cílem a nebudeme se k tomu nějak ohlížet.

Není trochu na škodu, že taková akce, jako je MS, vám nedá před medailovými zápasy den volna?

Jako hráči jsme se o tom nebavili a nezabývali jsme se tím. Jsme koncentrovaní na náš výkon. Pokud se nepletu, tak je právo pořadatele si program určit a celkem chápu, že nám ho nastavil takhle. Neřeším to a budeme se soustředit na sebe a jak se budeme prezentovat na hřišti.

Organizátoři kladou hodně na ekologický prvek. Jaký podle vás Švýcaři uspořádají šampionát?

Vím o tom, že ve Finsku proběhly studie o udržitelnosti, emisích a všem podobným. I to je důvod, proč na mistrovství jedeme vlakem. Myslím, že nás to neovlivní. Cesta sice bude delší, ale zase budeme pohromadě a strávíme spolu hodně času na tmelení týmu. Co se týče samotného mistrovství a jeho uspořádání – zažil jsem Finsko, Česko a nějaké akce ve Švýcarsku. Pořád si myslím, možná trošku nepokorně, že Češi jsou v organizování těchto akcí nejlepší na světě, nicméně věřím, že turnaj bude precizně uspořádán, protože taková je mentalita Švýcarů. Chtějí mít všechno dokonalé a vypiplané. Postavili zbrusu novou hokejovou halu, ve které se bude hrát, takže se na to těším a věřím, že mistrovství bude hezké a bude se hrát v pěkných halách oproti jednomu zápasu ve Finsku, kde tomu tak nebylo.