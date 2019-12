S Lotyškami jsme do osmé minuty čtyřmi góly vlastně rozhodly, že?

Bylo to lepší než minule na MS v Bratislavě (Češky tam musely otáčet z 0:3). Měly jsme to možná všechny trochu v hlavě, takže je super, že jsme dokázaly dát rychlé góly. Musím ale říct, že jsme jim docela dost dovolily – chodili tři na jednu nebo do rychlých protiútoků. (brankářka) Jana Christianová nás moc podržela.

Připsala jste si šest bodů a nakonec i hattrick, protože vám dodatečně přiznaly trefu z konce druhé třetiny – tečovala jste střely Nely Jirákové, nebo ne?

Nela střílela, mě se to podle mě někde dotklo, ale moc jsem si nepřipadala, že bych na tom gólu měla nějakou zásluhu. Od Nely to byla hezká střela, byla to její zásluha. Hattrick ne, nepočítám si ho.

V reprezentaci už máte v šedesáti zápasech přes 80 bodů. To musí těšit, ne?

Snažím se na to moc myslet. Jsem ráda, že nám to v naší lajně jde, daří se nám dávat góly a taky ne moc dostávat. Snad na to navážeme a na tomhle mistrovství se nám bude dařit.

Máte celkově nejlepší průměr ze všech hráček v historii národního týmu…

To jsem asi ani nevěděla. Nepřipadám si jako typický gólový hráč, z nahrávek mám asi větší radost.

Koukaly jste v neděli večer na Švédky?

Já nekoukala, ale některé holky se dívaly. Švédky se proti Slovenkám docela rozstřílely, tak doufám, že jim toho moc nezbylo. S Eliškou (Krupnovou) se moc těšíme, máme tam spoluhráčky z klubu (Pixbo), tak tam nějaká rivalita bude. Švédský tým je nabitý skvělými hráčkami a my chceme ukázat, že my máme lepší tým.

Eliška Krupnová bude hrát stý zápas v reprezentaci, bude to pro vás tímhle speciální a víc vyhecované?

Určitě to pro ni bude speciální zápas. Je super, že to vyšlo právě na Švédky. Když navážeme na poslední výkony, určitě to bude super zápas a budeme chtít vyhrát.

Co by na ně mohlo platit?

V Praze se nám při Evropské tour dařilo držet je na mantinelech, aby musely střílet odtud, a pokrývat středy, které jsou mnohem nebezpečnější. Také musíme jít do soubojů naplno, nebýt pasivní. Bylo vidět, že jim to bylo nepříjemné. Zdvojovaly jsme je nebo snad ztrojovaly, rozhodilo je to. Je potřeba využít co nejvíc šancí, které budeme mít.

S Lotyškami to byl první ze tří zápasů ve třech dnech, důležitá bude asi regenerace?

Bude potřeba být důslednější než obvykle. Zápas se hrál docela brzy, ani nevím, kdy jsem naposledy hrála tak brzy. Máme volné odpoledne a na regeneraci se zaměříme. Se Švédskem hrajeme docela pozdě, takže na to máme dost času. Věřím, že budeme dobře připravené.

Před Slovenskem pak zase bude kvůli pozdnímu začátku se Švédskem (19:30) méně času na odpočinek…

Jak jsem se dívala, los nám moc nepřál. Podmínky jsou ale pro všechny stejné, pak je jedno, jestli máte dvě hoďky navíc. Musíme se s tím vyrovnat.

Třeba ledovou vodou?

Hned v šatně máme bazénky s ledovou vodou, což je super. Máme možnost jít na masáž, použít lymfokalhoty, sauna, wellness. Tohle všechno nám hodně pomůže.

A také asi hodně spánku…

Určitě. Dneska bylo docela náročné usnout, abychom se probraly na zápas. Myslím, že to na začátku i bylo trochu znát.