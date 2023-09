České reprezentantky se v neděli odpoledne dočkaly krásného vyvrcholení domácího turnaje Euro Floorball Tour v Ústí nad Labem, když úplně poprvé v historii porazily florbalového hegemona ze Švédska. Vydřené vítězství 4:3 po samostatných nájezdech jim navíc zajistilo druhé místo hned za suverénním Finskem. Osmatřicátý vzájemný duel s úřadujícími mistryněmi světa rozhodla v závěrečném rozstřelu útočnice Denisa Ratajová.

České florbalistky slaví historické vítězství nad Švédkami. | Foto: se svolením Českého florbalu

Z dosavadních 37 zápasů český tým až do nedělní historické výhry prohrál hned pětatřicetkrát v základní hrací době. Pouze v říjnu 2008 uhrál se Švédkami remízu 3:3 a o 11 let později prohrál 5:6 až po nájezdech. V obou případech to bylo na domácím EFT v Praze.

Český florbal se raduje. Získal pořadatelství dalšího světového šampionátu

Tentokrát držely svěřenkyně trenéra Lukáše Procházky Švédky na uzdě až do 12. minuty, poté si ale našla ideální prostor hostující útočnice Moa Anderssonová a bezchybnou střelou překonala osmnáctiletou debutantku Moniku Šolleovou. O malou chvíli později se však českým florbalistkám podařilo vyrovnat, když se prosadila zkušená Martina Řepková.

V dalším průběhu utkání se sice Seveřanky dokázaly od svého soupeře opět odpoutat, žádný velký náskok si však nevypracovaly. A tak ve 46. minutě udeřila Denisa Ratajová, jež svou brankou přiblížila Česko na kontaktní rozdíl 2:3. V závěrečné desetiminutovce pak domácí florbalistky přečkaly obrovský tlak švédského výběru, když mezi třemi tyčemi kralovala bezchybná Šolleová.

Moc krásně se to poslouchá, přiznala Krupnová

Za odměnu se české reprezentantky dočkaly vytouženého srovnání, které přišlo sedm minut před koncem z hole Karolíny Suché. Nerozhodný stav 3:3 vydržel až do samostatných nájezdů, kde už opět dominovala česká brankářka. Ta přispěla k historické výhře nad Švédkami 21 zákroky a v závěrečném rozstřelu chytila hned tři hostující pokusy. Vítěznou tečku za nedělním utkáním poté udělala útočnice Ratajová.

„Je to premiéra, jakou si přeje asi každý, a já jsem moc ráda, že to dopadlo takhle. Upřímně jsem se na tenhle zápas připravovala docela dlouho. S trenérem brankářů jsme hodně pracovali na videu a mně v zápase přišlo, že to všechno sedí. To, že hrály přesně to, na co jsem se připravovala skrz videa, mi tedy obrovsky pomohlo,“ řekla po utkání webu Českého florbalu hrdinka zápasu Šolleová.

Parťáci válčí v bitvě florbalových gigantů. Po zápase už jsme kamarádi, vtipkují

„Je to fantastické a historické vítězství. Moc krásně se to poslouchá, protože jsme na to čekaly hrozně dlouho a ty statistiky byly strašlivé. Já jsem hrozně šťastná, že se to povedlo,“ prozradila kapitánka domácího celku Eliška Krupnová. „Celý tým ohromně dřel, padal do střel a nechaly jsme tam úplně všechno, což se nám vrátilo výhrou,“ těšilo nejúspěšnější českou florbalistku posledních let.

Krupnová navíc doufá, že přesně takový zápas zvedne mladému výběru trenéra Procházky potřebné sebevědomí před blížícím se světovým šampionátem v Singapuru. „Pevně věřím tomu, že na tohle ani jedna z hráček nezapomene. Švédky jsou sice dobré, ale jsou porazitelné a my se jim můžeme kdykoliv rovnat a vyhrát nad nimi,“ konstatovala třicetiletá útočnice.

Vítězné selfie českých florbalistek po utkání se Švédskem.Zdroj: se svolením Českého florbalu

Češky se mohly v utkání opřít rovněž o skvělou atmosféru v ústeckém Sportcentru Sluneta před 627 diváky. „My jsme se na hřišti téměř neslyšely, jak nás diváci podporovali a hnali dál. Fanouškům tím chci moc poděkovat, sešlo se jich tady opravdu hodně a o to cennější náš výkon je,“ zakončila Krupnová.

Úplně poprvé v historii navíc Švédsko neskončilo na první nebo druhé příčce turnaje Euro Floorball Tour. První se tentokrát umístily suverénní Finky, hned za nimi skončil český výběr. Švédky nakonec obsadily až třetí místo před posledním Švýcarskem.